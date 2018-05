Gavin James in Italia a Giugno

GAVIN JAMES, già tra gli artisti più amati d’Irlanda, arriva per la prima volta in Italia con una data imperdibile l’11 giugno al Santeria Social Club di Milano.

Classe 1991, nato e cresciuto a Dublino in una famiglia di musicisti, GAVIN JAMES manifesta la sua passione per la musica già all’età di 8 anni, quando comincia a scrivere i suoi primi testi. Successivamente forma la sua prima rock band, finché inizia ad ottenere successo da solista.

Nel 2015 pubblica il suo primo album “Bitter Pill” – omaggio ad Alanis Morissette – certificato disco di Platino in Irlanda. Con l’omonimo brano vince il “Choice Music Prize” premio per il miglior singolo del 2015 e, grazie al grandioso successo, nello stesso anno, viene invitato ad aprire i tour di Ed Sheeran e Sam Smith.

Nel 2016 ha intrapreso il suo primo tour, ottenendo quattro date sold out nelle città di Londra, Amsterdam, Dublino e Los Angeles. Nello stesso anno, GAVIN JAMES vince il premio “Breaking Artist” al Music Business Worldwide A&R Awards e pubblica “Winter Songs”, una raccolta di 6 brani natalizi che include classici come “Fairytale of New York”, “Driving Home for Christmas” e “White Christmas”.

GAVIN JAMES è un sostenitore dell’anti-bullismo nelle scuole. Infatti nell’ottobre dell’anno scorso, si è esibito al Diana Award per il 17esimo anniversario del programma dell’anti-bullismo a Londra: per l’artista irlandese è un argomento molto delicato e di valore, tanto che nella canzone “22” viene racchiusa la sua esperienza da giovane.

L’11 giugno sarà una data molto attesa e un’occasione unica per vedere da vicino il talentuoso GAVIN JAMES a Milano.

Special guest i Saarloos, il nuovo duo irlandese formato da Brian McGovern e Craig Gallagher, cantautori acclamati dalla critica, il cui successo ha già permesso loro di raggiungere 4 milioni di stream su Spotify. Oltre a Gavin James, i Saarloos hanno avuto l’onore di accompagnare sul palco artisti del calibro di The Coronas, Daniel Bedingfield, Picture This e Bon Jovi. I loro live li hanno portati a girare tutta l’Europa, dove hanno collezionato sold out ad Amsterdam, Rotterdam e Dublino.