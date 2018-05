Domenica 27 maggio 2018 torna Cortili Aperti Milano, l’attesissimo evento gratuito giunto alla 25° edizione che ogni anno mostra una parte di Milano che normalmente rimane nascosta.

Quest’anno Cortili Aperti aprirà le porte dei palazzi storici privati di Corso Venezia portando i visitatori alla scoperta dei loro giardini, affascinanti e sconosciuti.

L’accesso ai cortili è libero e gratuito. Un infopoint sarà attivo tutto il giorno nel cortile di Casa Fontana Silvestri, Corso Venezia 10.

In ogni cortile saranno

organizzate visite guidate dai giovani volontari ADSI

per approfondire la storia dei luoghi e dei palazzi

.

I tour partiranno dall’infopoint di Casa Fontana Silvestri

.

I turni saranno 14 – di cui uno nel pomeriggio in inglese – e dureranno circa due ore. La quota di partecipazione alla visita guidata è di € 20 euro a persona. Per gli under 18 la partecipazione è gratuita.

Si possono acquistare eleganti guide illustrative dedicate alle dimore storiche visitabili nel corso della manifestazione e il ricavato sarà devoluto per il restauro di un’opera d’arte di pubblica fruibilità.

Musica Classica, Macchine d’epoca e degustazioni di prodotti naturali

Ad accompagnare le visite ci saranno i concerti degli allievi della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, con l’esecuzione di brani classici di Mozart, Beethoven, bach e tanti altri compositori.

In alcuni cortili saranno esposte le splendide automobili d’epoca messe a disposizione dal CMAE in occasione dell’evento.

Gustose degustazioni a base di prodotti naturali verranno offerte all’interno del Giardino dello Speziere di Ar.Se – Il Percorso dei Segreti, che include l’Archivio Storico e il Sepolcreto della Ca’ Granda, luoghi segreti da poco aperti al pubblico per la prima volta

Di seguito l’elenco dei palazzi visitabili:

Palazzo Castiglioni – Corso Venezia, 47/49

Palazzo Bovara – Corso Venezia, 51

Palazzo Rocca Saporiti – Corso Venezia, 40

Casa Fontana Silvestri – Corso Venezia, 10

Palazzo del Senato – Sede dell’Archivio di Stato di Milano – Via Senato, 10

Palazzo Crespi – Corso Venezia, 20

Palazzo Cicogna – Corso Monforte, 23

Villa Necchi Campiglio – Via Mozart, 14

Villa Reale – Via Palestro, 16

Palazzo Rubini Redaelli – Via Serbelloni, 7

Informazioni utili

Domenica 27 maggio 2018 ore 10:00 – 18:00

Corso Venezia e dintorni

Infopoint nel Cortile di Casa Fontana Silvestri – Corso Venezia 10

Orari visite guidate

Mattina: 10:30 – 10:50 – 11:00 – 11:20 – 11:50 – 12:20 – 12:40

Pomeriggio: 14:00 – 14:30 – 14:45 (in inglese) – 15:00 – 15:30 – 15:50 – 16:10