Mø in concerto in Italia

All’anagrafe Karen Marie Ørsted, il suo nome d’arte si pronuncia “mu”, con la u stretta: stiamo parlando della cantante danese MØ, che torna in Italia per esibirsi in concerto dal vivo al Fabrique di Milano, sabato 17 novembre 2018.

MØ

+ SPECIAL GUEST ALMA

SABATO 17 NOVEMBRE 2018

MILANO @ FABRIQUE

Prezzo biglietti:

Posto Unico € 25,00 + € 3,75 diritti di prevendita

Prevendite autorizzate:

Ticketone – www.ticketone.it

Biglietti disponibili in esclusiva 48hrs Spotify Presale e 48hrs Artist Presale dalle ore 10 di martedì 24 aprile. Disponibilità presale limitate.

Biglietti disponibili in esclusiva presale Vivo Club dalle ore 10 di mercoledì 25 aprile.

Biglietti disponibili su Ticketone.it a partire dalle ore 10 di giovedì 26 aprile e disponibili in tutte le rivendite autorizzate Ticketone dalle ore 10 di lunedì 30 aprile.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali