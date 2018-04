Mantova: Food&Science Festival

Si terrà a Mantova dal 18 al 20 maggio 2018 la seconda edizione di Food&Science Festival, la manifestazione tra cibo e scienza che per tre giorni animerà la città e il centro storico con numerosi eventi dedicati ad adulti, studenti e bambini che metteranno in evidenza scienza, agricoltura, cucina.

Per il Festival, ha dichiarato Matteo Lasagna della locale Confragricultura in occasione della presentazione dell’avvenimento, che l’edizione di quest’anno sarà una circostanza in grado di soddisfare tutte le richieste del pubblico sempre più curiose e interessato in una città che si trasformerà in un luogo privilegiato per il confronto, il dibattito e il ragionamento scientifico con convegni, conferenze, laboratori per grandi e piccoli, visite guidate, assaggi, degustazioni e un particolare concerto

Quest’anno il Festival avrà un filo conduttore tematico che lega simbolicamente tutti i suoi appuntamenti cioè l’equilibrio inteso some condizione di quiete in cui si riescono a comprendere e bilanciare due o più forze contrastanti: la scienza e la società, l’agricoltura e l’ambiente, le risorse e l’economia, la tradizione e la modernità. In equilibrio anche l’approccio nei confronti fra studio del passato e scoperta del futuro come i pomodori neri (avanguardia della ricerca alimentare italiana) il mais transgenico, lo zucchero e l’alcool con i suoi effetti sull’organismo.

I numerosi appuntamenti con noti relatori si terranno in vari luoghi cittadini tra cui il Broletto, il Teatro Scientifico Bibiena, la Loggia del Grano, la Sala delle Lune e dei Nodi, piazza Mantegna, piazza Leon Battista Alberti, pazza delle Erbe, piazza Concordia, piazza Marconi, via Goito, Santa Maria della Vittoria, MAMU – Mantova Mulicentre, Cinema del Carbone. L’ingressoal Festival è gratuito (a esclusione delle proiezioni) con registrazione obbligatoria sul sito mantovafoodscience.it (c.t.)