“Che tempo che fa”: ospiti di domenica 29 aprile

Nel nuovo appuntamento di Che Tempo che fa di Fabio Fazio, in onda domenica 29 aprile alle 20:35 su Rai1, sarà ospite in studio il re delle hit estive Alvaro Soler, che a soli 27 anni può già vantare 36 dischi d’Oro e di Platino in tutto il mondo e 200 milioni di stream. Il cantautore spagnolo presenterà il suo ultimo singolo “La Cintura” volato subito al primo posto su ITunes, che anticipa l’album in uscita a settembre.

Inoltre, Carmen Consoli, cantautrice tra le più raffinate nel panorama italiano di cui è uscito in questi giorni il nuovo album intitolato “Eco di Sirene”, una raccolta contenente le sue canzoni più belle con un nuovo arrangiamento e Terence Hill, dal 19 aprile nelle sale con “Il mio nome è Thomas, film da lui diretto e sceneggiato di cui è anche protagonista.

L’attore dal 2000 è il simpatico prete investigatore nella serie di successo di Rai 1 “Don Matteo”, giunta quest’anno all’undicesima stagione. E ancora, Lorella Cuccarini, impegnata a teatro con l’amico Giampiero Ingrassia nella commedia “Non mi hai più detto ti amo”, a vent’anni di distanza da Grease, altro spettacolo teatrale di successo dove hanno lavorato fianco a fianco. Insieme a lei il suo mentore Pippo Baudo, pilastro della tv italiana che ha scoperto e lanciato la showgirl e attrice volendola a “Fantastico” prima e al “Festival di Sanremo” poi.

Infine uno sguardo analitico sull’attualità più stretta insieme con il giornalista, saggista ed esperto di storia Paolo Mieli.Nel cast anche Luciana Littizzetto, che rilegge l’attualità con la sua ironia, e Filippa Lagerback.

A seguire Il Tavolo di Che tempo che fa con la complicità di Fabio Volo, la comicità surreale di Nino Frassica, le domande impossibili di Gigi Marzullo, la simpatia di Orietta Berti e la partecipazione dell’esilarante Vincenzo Salemme.

Al tavolo, oltre a Pippo Baudo e Lorella Cuccarini che resteranno a chiacchierare con Fabio Fazio, saranno presenti: l’attrice Serena Autieri, a teatro insieme a Tosca D’Aquino con lo spettacolo “Ingresso Indipendente”, commedia scritta da Maurizio Di Giovanni per la regia di Vincenzo Incenzo, lo chef della tv Bruno Barbieri, che vanta il maggior numero di stelle Michelin insieme a Gualtiero Marchesi e la più forte atleta della storia di sci di velocità: Valentina Greggio, imbattuta da tre stagioni e con al suo attivo ben 25 vittorie di fila in Coppa del Mondo, nel 2016 ha segnato il record mondiale di velocità raggiungendo i 247 km/h avvicinandosi così, come nessun’altra sciatrice prima di lei, al corrispondente record maschile.

Inoltre, Enrico Ruggeri, in tour nelle principali città italiane con i Decibel per presentare il nuovo album “L’anticristo” e l’attrice e conduttrice tv Rosita Celentano.