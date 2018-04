I Solisti Fiorentini in concerto ai Mercoledì Musicali

Musica dal camera ai Mercoledì Musicali della Fondazione CR Firenze con I Solisti Fiorentini, trio voce, corno e pianoforte composto da Isabella Messinese, Gianni Calonaci ed Elisabetta Sepe. Il concerto si svolgerà mercoledì 2 maggio all’Auditorium FCRF di Firenze (ore 21 – via Folco Portinari 5/r).

Il programma si apre con i lieder per voce e pianoforte “Frauenliebe und leben” di Robert Schumann, capolavoro del romanticismo ispirato ai poemi di Adelbert von Chamisso. Seguono la “Laudatio” per corno solista di Bernhard Krol, “Notturno op. 7” di Franz Strauss e due pagine di Richard Strauss, “Andante per corno e pianoforte” e “Alphorn op. 15”, per voce, corno e pianoforte.

E’ previsto un biglietto simbolico di 5 euro (consigliata la prenotazione al numero 055.538.4001 o via mail a ricevimento@entecarifirenze.it, dal lunedì al venerdì in orario d’ufficio). Il ricavato delle serate è devoluto all’associazione Astrolabio.

Tutte le informazioni sui Mercoledì Musicali della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze sono disponibili al sito www.fondazionecrfirenze.it.

Programma concerto

R. Schumann Frauenliebe und leben op.42

Adagio e Allegro op.70

B. Krol Laudatio

F. Strauss Notturno op. 7

R. Strauss Andante per corno e pianoforte

Alphorn op.15 TrV64

Inizio concerto ore 21

Auditorium Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze

Via Folco Portinari 5/r – Firenze

Ingresso ai concerti e prenotazioni

Biglietto 5 euro, ingresso fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Si consiglia di prenotare al numero 055.538.4001 – o via mail a ricevimento@entecarifirenze.it