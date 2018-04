A Milano, le Notti Tarantate

Le Notti Tarantate Street Food Fest Sul Naviglio Grande

Giovedì e venerdì dalle 18 alle 00.00

Sabato e domenica dalle 11.00 alle 00.00

@ Giardino di Storie Metropolitane

Alzaia Naviglio Grande, Milano

Lungo il Naviglio Grande, in zona Porta Genova , Tortona, il giardino di Storie Metropolitane ospita per quattro giorni il sud a Milano, con pizziche, danze, musica, cibo e intrattenimento per i bambini una festa, una sagra.

*********************************

Programma

Giovedì 3

Antonio Ricci Canta Napoli dell’800.

*********************************

Venerdì 4

Canto Antico + Malapizzica (Pizziche e Tarantelle del Sud)

*********************************

Sabato 5

direttamente da Lecce

Live con Tremulaterra e i Pantico

******************************

Domenica 6

Tarantella Segreta (Tammuriate e PIzziche)

*******************************