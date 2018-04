Si terrà il prossimo 3 maggio, la mattinata di manutenzione e cura del verde e degli alberi dell’area dell’Expo Park di Bollate. Appuntamento dalle ore 9 in via Verdi/Attimo per chiunque abbia voglia di dare una mano.

L’iniziativa, la terza in questo speciale parco che riproduce in piccolo l’Esposizione internazionale del 2015, è organizzata dal Comune, settore Sostenibilità ambientale e Arredo urbano, in collaborazione con le associazione “Gli Amici di Castellazzo” e i “Gruppi di cammino”.

All’iniziativa partecipa anche Gaia Servizi, mettendo a disposizioni dei volontari le attrezzature necessarie. A fine intervento, il Comune e i volontari programmeranno insieme le prossime date di manutenzione dell’area verde, al fine di garantirne la costante e regolare cura.

Ricordate: l’appuntamento per tutti i cittadini che vogliono dare una mano è alle ore 9 di giovedì 3 maggio in via Verdi/Attimo, per completare insieme al Comune la cura del parco, seguendo le indicazioni date precedentemente dalla progettista Olga Moskvina.

Si consiglia un abbigliamento idoneo ai lavori da effettuare.