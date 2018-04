“Segreto”: Raffaele Giglio

Da oggi in radio e nei digital store “Segreto”, il nuovo singolo di Raffaele Giglio, prodotto dalla GB Music di Gianna e Giovanni Bigazzi.

“Segreto”, brano facente parte di un progetto discografico in uscita il prossimo autunno, vuole essere un inno all’amore universale e alla libertà, senza restrizioni culturali e di genere.

“Nonostante i progressi che nel tempo abbiamo raggiunto in molti ambiti, purtroppo ancora oggi viviamo in un mondo in cui problematiche culturali e sociali intaccano il sentimento che è emblema di libertà, l’amore. – ‘Segreto’ continua Raffaele – vuole essere una canzone che sottolinei proprio il concetto di libertà di amare senza limiti.“

Il singolo porta la firma di Raffaele Giglio, Alessandro Franco Smeraldi e Roberto Smeraldi, quest’ultimo è anche il produttore artistico dell’intero progetto, che insieme a lui, ha voluto la partecipazione di grandi professionisti come Simone Gianlorenzi (Anna Oxa, Briga e molti altri) per gli arrangiamenti e Fabrizio Simoncioni (Ligabue, Negrita, Litfiba etc.) nel mixaggio.

Raffaele descrive così l’incontro con la sua direzione artistica: “Un’esperienza unica nata con lo spettacolo evento “Io canto e tu”, ideato da Gianna e Giovanni Bigazzi per Gb Music, che ripercorreva il repertorio del Maestro Giancarlo Bigazzi. L’incontro con Roberto Smeraldi e Alessandro Franco Smeraldi, ha fatto accrescere ancor di più la fiducia in me stesso. Questo è il primo brano che i miei produttori hanno creato “su misura” per me, maturando con il tempo la forma e il testo, mettendo così la mia voce su quelle parole sono arrivato a sentirlo sempre più mio.”

Ad accompagnare il brano ci sarà il videoclip di prossima pubblicazione realizzato da Mario Olivieri e Michele Abbondanza per la Caimani Video Agency di Rimini.