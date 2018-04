“Adotta la cultura – Il museo va di moda” è la nuova iniziativa di Genus Bononiae, realizzata con il sostegno e la collaborazione di Confcommercio Ascom Bologna, che mira a sensibilizzare i cittadini bolognesi e i turisti a vivere e visitare i musei del percorso.

Il progetto vede coinvolti i commercianti del Quadrilatero di Bologna e di Galleria Cavour e i due musei di Genus Bononiae che si trovano nell’area dell’antico mercato cittadino: Palazzo Pepoli. Museo della Storia di

Bologna e il Complesso Monumentale di Santa Maria della Vita.

I negozi, le boutique e le botteghe del centro storico potranno regalare ai loro clienti due diverse tipologie di segnalibro che riproducono due elementi rappresentativi di Palazzo Pepoli e di Santa Maria della Vita.

Il segnalibro, oltre a descrivere l’iniziativa, riserva una speciale promozione a tutte le persone che decideranno di visitare i due musei.

“L’obiettivo della campagna “Adotta la cultura – Il museo va di Moda”– afferma Fabio Roversi-Monaco, Presidente di Genus Bononiae – è avvicinare e far conoscere a concittadini e turisti il ricco patrimonio conservato nei nostri musei, affinché possano diventare un punto di riferimento nella vita culturale e un luogo famigliare così come lo sono le botteghe e i negozi del Quadrilatero. In quest’ottica gli operatori del Commercio rappresentano un partner importante per promuovere la cultura e per questo ringrazio Confcommercio Ascom Bologna per il sostegno all’iniziativa.”

“Confcommercio Ascom Bologna ha collaborato con molto piacere ed interesse alla realizzazione del progetto di promozione Adotta la cultura, il museo va di moda, voluto da Genus Bononiae e in particolare dal suo Presidente Prof. Fabio Roversi Monaco. Campagne di questo tipo, accompagnate dagli strumenti informativi che si potranno trovare nei negozi del centro storico, offrono ai clienti nuove e convenienti opportunità per conoscere il prezioso patrimonio artistico di Bologna” commenta Enrico Postacchini Presidente Confcommercio Ascom Bologna.

“I commercianti del centro storico aderenti a Confcommercio Ascom Bologna partecipano con piacere a questa bell’iniziativa diventando così, fino al mese di luglio, testimonial e portavoce di questa campagna di promozione della cultura che offrirà al pubblico l’accesso molto scontato a due famosi complessi architettonici di Bologna come Palazzo Pepoli e Santa Maria della Vita. Ancora una volta si dimostra vincente per Bologna la collaborazione tra cultura ed il tessuto economico e commerciale” afferma Giancarlo Tonelli Direttore Confcommercio Ascom Bologna.

La campagna “Adotta la cultura – Il museo va di moda” prende il via a partire da martedì 24 aprile e si concluderà nel mese di luglio con una grande festa a Palazzo Pepoli, cuore del percorso di Genus Bononiae, aperta a tutta la città.