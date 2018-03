Visages, Villages arriva nelle sale italiane dal 15 marzo, distribuito dalla Cineteca di Bologna, dopo aver raccolto molti premi internazionali, tra i quali L’oeil d’or al Festival di Cannes, il Premio del pubblico al Festival di Toronto per il miglior documentario.

Ma, soprattutto, Visages, Villages correrà il 4 marzo agli Oscar come miglior documentario.

Una nomination che accompagna il Premio Oscar alla carriera ricevuto lo scorso novembre da Agnès Varda, prima regista donna nella storia dell’Academy a essere insignita di un Oscar alla carriera

Il film

Agnès Varda e JR hanno qualcosa in comune: la passione e la curiosità per le immagini e in particolare per i luoghi e i dispositivi che permettono di mostrarle, condividerle, esporle.

Agnès ha scelto il cinema.

JR ha scelto di creare gallerie fotografiche all’aperto.

Agnès e JR si sono conosciuti nel 2015 e hanno subito deciso di lavorare insieme, di girare un film in Francia, lontano dalle città, in viaggio sul furgone fotografico (e magico) di JR.

In circostanze più o meno casuali hanno incontrato tante persone, le hanno ascoltate e fotografate, hanno ingrandito ed esposto i loro ritratti.

Il film racconta anche la storia di un’amicizia che è cresciuta durante la lavorazione tra scherzi e sorprese, ridendo delle differenze.

IN LOMBARDIA:

Mantova – Il Cinema del Carbone (già in programmazione)

Milano – Anteo Palazzo del Cinema (già in programmazione)

Milano – Cinema Mexico (già in programmazione)

Milano – Cinema Palestrina (già in programmazione)

Varese – Cinema Teatro Nuovo (17 marzo 2018)

Bergamo – Cinema Auditorium (21, 22, 24 e 25 marzo 2018)

Cremona – Cine Filo (22, 23, 24 e 25 marzo 2018)

Como – Cinema Gloria (30 marzo 2018)

Brescia – Cinema Nuovo Eden (prossimamente)