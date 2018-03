Sindaco Sala con “Stramilano” per bambini del Policlinico

Questo pomeriggio il Sindaco di Milano Giuseppe Sala ha incontrato giovani degenti ospitati presso il reparto di chirurgia pediatrica dell’Ospedale Maggiore Policlinico di Milano: i pazienti hanno ricevuto in dono una sacca Stramilano, la storica corsa milanese che si terrà domenica 25 marzo.

Il primo cittadino e gli organizzatori della manifestazione hanno voluto regalare ai bambini un pomeriggio diverso dal solito, per sostenerli nelle sfide che quotidianamente si trovano ad affrontare.

La visita è stata l’occasione di festeggiare il compleanno di Abio, l’Associazione per i Bambini in Ospedale nata 40 anni fa proprio nel Padiglione Alfieri del Policlinico e che accompagna quotidianamente i piccoli pazienti del reparto con oltre 20 volontari.

“Stramilano è una bellissima festa per tutta la città, una corsa che da anni attira migliaia di persone con una partecipazione e un affetto straordinari. Ma questa festa dello sport diventa veramente speciale quando al nastro di partenza ci sono i bambini e i ragazzi, con tutta la loro voglia di correre e di vincere, divertendosi insieme. È per questo che siamo venuti qui oggi a consegnare ufficialmente agli ospiti di questo reparto le sacche con il pettorale di partecipazione alla Stramilano. Per questa volta non riusciranno ad essere con noi in piazza Duomo, ma certamente saranno con noi con tutta la loro forza e il loro entusiasmo”, ha detto il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala.