Sono aperte le vendite per il musical HAIR, lo spettacolo di fine anno dell’Accademia MTS Musical The School.

L’atteso appuntamento sarà il 9 giugno alle ore 20.45 al Teatro Nazionale CheBanca!, i biglietti sono già disponibili sul sito di Vivaticket al seguente link:

https://www.vivaticket.it/ita/event/hair-il-musical/110698.

Questa versione inedita, pensata in occasione del 50° anniversario del debutto a Broadway del musical Hair e forte dell’aver ottenuto i diritti per la sua rappresentazione in Italia su licenza della Tams-Witmark Music Library, si avvarrà di una band dal vivo di sette elementi, diretta dal maestro Angelo Racz, mentre le canzoni saranno interpretate tutte in lingua originale.

La prossima sessione di esami di ammissione per l’anno accademico 2018/2019 si terrà il 22 aprile 2018.

