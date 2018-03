Dalla collaborazione tra Alessandro Baricco e Alessio Bertallot nasce la prima playlist che unisce letteratura e musica

Uno dei racconti più fortunati nonché uno degli spettacoli più longevi della storia del teatro italiano, Novecento, viene per la prima volta proposto in una modalità del tutto inedita: brevi capitoli interpretati da Alessandro Baricco si alternano alla selezione musicale di un deejay, Alessio Bertallot.

Il risultato è PLAYnovecento: una vera e propria playlist ascoltabile su Spotify e su tutte le piattaforme a partire dal 18 marzo. Un’idea totalmente nuova, un crossover fra musica in streaming e radio, fra playlist e romanzo, fra DJ e scrittore. Non è un dj set o un’audio lettura. È un’esperienza. Basta solo cliccare su PLAYnovecento.it, e iniziare il viaggio.

PLAYnovecento è un format mai realizzato prima nel mondo, una sfida 2.0 per i due ideatori del progetto che, attraverso il sito web, i loro profili ufficiali i loro social diffonderanno questa nuova versione di Novecento, come non lo avete mai ascoltato.