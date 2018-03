“Essere qui Tour”: Emma al Mandela Forum di Firenze

Più evoluta, matura e consapevole, con un disco che mette la musica al centro, senza paura di confrontarsi con un sound internazionale e un nuovo linguaggio vocale, che definisce appieno la sua attuale personalità.

Emma approda mercoledì 23 maggio al Mandela Forum di Firenze sulle ali del nuovo album “Essere qui”, undici tracce che mostrano una femminilità concreta, carnale e ottimista. Senza però perdere il senso della realtà. Essere qui Tour di Emma è prodotto e organizzato da F&P Group.

Intanto è uscito “Effetto domino”, il nuovo singolo di Emma dall’album “Essere qui”, dopo “L’isola”: il brano, ricco di sensualità con un ritmo tra rock, pop e elettronica, arriva nella settimana in cui l’album” è stato certificato disco d’oro.

Dalle luci dei riflettori alla luce del sole. “Essere qui” è un po’ questo: dopo molti anni di attività senza sosta, Emma si è fermata per riflettere, si è guardata attorno e poi ha cancellato dalla sua musica ogni cono d’ombra.

Il modo per raccontarsi è quello di sempre, quello che ha reso Emmanuela Marrone, Emma: uno dei nomi della musica italiana più vicini al cuore delle donne. Si capisce nel brano “Le ragazze come me”, ma la profondità del mondo femminile si ritrova per accenni più o meno espliciti in ogni angolo del suo “Essere qui”.

Oggi Emma in “Essere qui” rinnova quel patto di costante presenza nella vita dei suoi ascoltatori facendo quello che sa fare bene: cantare l’amore e la vita, questa volta nel modo più limpido e luminoso che abbiate mai ascoltato dalla sua voce. Se ci fossero dubbi, è sufficiente ascoltare la fine di “Coraggio”, accompagnata solo da un pianoforte, dove vocalizza per quasi due minuti senza l’uso di parole.

“Sarò libera” cantava. Oggi è libera

Emma, mercoledì 23 maggio al Mandela Forum di Firenze (ore 21 – biglietti posti numerati: da 56,52 a 34,78 euro; parterre in piedi 30,44 euro – prevendite nei punti www.boxofficetoscana.it/punti-vendita tel. 055.210804 e online su www.ticketone.it tel. 892.101 – info tel. 055.667566 – www.bitconcerti.it – www.fepgroup.it)