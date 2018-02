Laura Pausini: Premio Lo Nuestro

E’ stata Laura Pausini la protagonista assoluta della trentesima edizione del Premio Lo Nuestro, che si è tenuto alla Airlines Arena a Miami e premia i più importanti esponenti della musica latina.

Conduttrice dello show tv insieme a Lili Estefan e Alejandra Espinoza, Laura ha inaugurato la serata interpretando il celebre brano di Gloria Estefan “Oye Mi Canto” condividendo il palco con artisti come Pitbull e Daddy Yankee.

A seguire, accompagnata da una band di sole donne ha anche presentato per la prima volta live anche il suo nuovo singolo Nadie ha dicho, uscito il 26 gennaio scorso e balzato subito ai vertici delle chart latine.

Il brano anticipa il prossimo disco di inediti FATTI SENTIRE (Atlantic/Warner Music) disponibile dal prossimo 16 marzo.

Scritto da Laura con Niccolò Agliardi, Gianluigi Fazio e Edwyn Roberts, NON È DETTO è un brano che sottolinea l’esigenza di comunicare, di liberare il cuore per permettere alla vita di sorprenderci, nelle occasioni in cui le situazioni evolvono, le cose cambiano e mettono tutti noi di fronte a scelte inevitabili.

Dopo la release mondiale di FATTI SENTIRE, Laura Pausini sarà ancora grande protagonista del 2018. La star italiana più amata nel mondo tornerà live in Italia il 21 e 22 luglio 2018 con due anteprime evento al CIRCO MASSIMO, che precedono la partenza di un grande tour mondiale a partire dall’estate.

Dopo essere stata la prima donna a calcare il palco dello Stadio San Siro nel 2007, Laura sarà la prima donna ad esibirsi al Circo Massimo in ben due serate storiche per la musica italiana. A seguire, partirà poi per un grande tour mondiale in tutta Europa negli Stati Uniti e in America Latina.