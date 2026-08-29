Meteo settembre: caldo prolungato, poi i primi segnali d’autunno

Previsioni di Daniele Ingemi, meteorologo di Meteored Italia

Secondo le ultime elaborazioni ECMWF, settembre si avvia a conservare caratteristiche pienamente estive nella prima parte del mese, con temperature diffusamente superiori alle medie climatologiche.

L’anticiclone continuerà infatti a esercitare un’influenza significativa sull’Italia, mentre i primi segnali di una transizione verso condizioni più autunnali sono attesi dalla metà del mese.

Centro-Sud, caldo e afa anche a settembre

Al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori l’influenza delle masse d’aria subtropicali potrebbe prolungare le condizioni tipicamente estive, con caldo e afa soprattutto lungo le coste e nelle aree interne.

Non si escludono nuove ondate di calore, più intense sulle regioni meridionali e sulle Isole, con temperature diffusamente e persistentemente superiori alle medie del periodo.

Da metà settembre i primi segnali d’autunno

Da metà mese il graduale raffreddamento dell’Artico e lo sviluppo del vortice polare stratosferico potranno favorire lo spostamento verso latitudini più basse del flusso atlantico, aprendo la strada alle prime perturbazioni autunnali sull’Europa.

Primo a risentirne il Nord Italia, con maggiore instabilità, piogge e temporali anche intensi. L’ingresso di aria più fresca, a contatto con quella calda e umida ancora presente nei bassi strati, potrà accentuare l’instabilità e favorire fenomeni localmente intensi, soprattutto su Alpi, Prealpi e Pianura Padana., soprattutto sulle aree alpine, prealpine e sulla Pianura Padana. Al Centro-Sud e sulle Isole si prevede un cambiamento più graduale, con una progressiva attenuazione del caldo e un aumento della variabilità atmosferica.

Mediterraneo ancora caldo, umidità e rischio di fenomeni intensi

Un elemento chiave della tendenza di settembre sarà l’elevata temperatura delle acque del Mediterraneo, che continuerà a favorire caldo, afa e notti particolarmente miti lungo le coste.

Questo accumulo di calore e umidità potrebbe inoltre alimentare fenomeni intensi con l’arrivo delle prime perturbazioni o in presenza di una “goccia fredda”, ovvero un nucleo di aria più fredda in quota. Il contrasto con l’aria calda e umida presente sopra i mari potrebbe infatti favorire temporali anche violenti e nubifragi, soprattutto lungo le coste e nelle aree maggiormente esposte ai flussi umidi.

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