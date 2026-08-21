Mobidays: Milano lancia la prima edizione dell’evento diffuso dedicato alla mobilità per tutti

In occasione della Settimana Europea della Mobilità, in programma dal 16 al 22 settembre, il Comune di Milano e AMAT – Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio del Comune accolgono l’invito della Commissione europea a promuovere i temi della mobilità urbana sostenibile, accessibile e inclusiva, dando vita alla prima edizione di MOBIDAYS. L’evento è organizzato in collaborazione con Clickutilities e Follia Creative Industry, società che hanno contribuito alla definizione del format, del concept creativo, della comunicazione e dell’esperienza espositiva.

I MOBIDAYS si presentano visivamente alla città attraverso una balena – richiamo fonetico a Moby Dick, il grande cetaceo più famoso della storia della letteratura – disegnata da un bambino, che si appresta a muoversi in una Milano colorata, vivace e divertente. Un’immagine capace di raccontare la mobilità con un linguaggio leggero e positivo, ricordando che il modo in cui ci muoviamo fa parte della vita quotidiana e, soprattutto, che costruire la città di domani è una responsabilità condivisa da tutti e tutte.

Istituzioni, operatori, imprese, associazioni, scuole, cittadini e cittadine sono chiamati quotidianamente a collaborare per costruire insieme una città più a misura d’uomo: MOBIDAYS celebra proprio questo spirito positivo. Il cuore dell’iniziativa sarà al Castello Sforzesco, nel Cortile della Rocchetta, uno dei luoghi più suggestivi di Milano, dove sarà possibile visitare un percorso espositivo sulla mobilità urbana, mettersi alla prova con un’installazione artistica a forma di labirinto e partecipare al ricco calendario di incontri del Forum della Mobilità.

“Milano si muove. Lo ha sempre fatto e continuerà a farlo. In un tempo relativamente breve ha raggiunto tantissimi traguardi, ma, impegnata nel ‘fare’, trova spesso poco tempo per raccontare le trasformazioni che sta realizzando e far comprendere la visione di città a cui ambisce – spiega Arianna Censi, assessora alla Mobilità –. Abbiamo scelto di far convergere negli stessi giorni il Forum della Mobilità e la prima edizione dei MOBIDAYS proprio per questo: rendere visibili, partecipative e consapevoli le importanti trasformazioni in atto che coinvolgono tutti e tutte, cittadini e istituzioni. Vogliamo che coloro che vivono Milano, dai rappresentanti dei Municipi, alle persone, alle associazioni fino alle imprese, siano protagonisti di questo percorso e confronto, trasformando una settimana di iniziative in un’occasione concreta per immaginare insieme la mobilità e la città di domani”.

Un continuo dialogo aperto sulla Milano che si muove troverà spazio sul palco del Forum della Mobilità, con dibattiti e momenti di approfondimento dedicati ai principali temi della mobilità urbana: accessibilità e pedonalità, trasporto pubblico e taxi, ciclabilità e sharing mobility, cantieri e logistica, con un’attenzione al presente e alla visione che Milano sta perseguendo anche su spazio pubblico, qualità dell’aria e lotta ai cambiamenti climatici.

“Temi di grande rilevanza, sui quali AMAT mette a disposizione del Comune e della città di Milano le proprie competenze trasversali in materia di mobilità, ambiente e territorio con professionalità e passione. Un patrimonio di conoscenze ed esperienza, costruito in più di 25 anni, che ha contribuito a dare forma ai contenuti e all’impianto complessivo di questa iniziativa – dichiara Valentino Sevino, Direttore Generale di AMAT.

Per tutti i MOBIDAYS, il chiostro della Rocchetta accoglierà il percorso espositivo “La Rivoluzione Urbana” che accompagnerà in una riflessione sul rapporto tra scelte individuali, servizi, tecnologie, spazio pubblico, qualità della vita e ambiente, raccontando la mobilità di oggi anche nelle sue contraddizioni e aprendo una visione sulla Milano che sarà, attraverso progetti, dati, immagini e approfondimenti. Il percorso espositivo è parte del progetto europeo deployEMDS – European Mobility Data Space, finalizzato ad accelerare la trasformazione digitale e sostenibile della mobilità nelle città.

Tra le presenze già confermate anche l’architetto e urbanista Carlo Ratti, Direttore di Senseable City Lab del MIT, che interverrà domenica 20 settembre nell’appuntamento dedicato al confronto sulla visione di città presentata dal percorso espositivo “La rivoluzione urbana”: “Da oltre un secolo misuriamo la mobilità in base al modo in cui ci spostiamo. Mi interessa di più capire perché ci spostiamo e come la riprogettazione delle città e dei quartieri, per favorire uno stile di vita locale, possa modificare la domanda di mobilità stessa. Per dirla in altro modo, più schietto: è la destinazione che conta, non il viaggio”.

Il centro del cortile della Rocchetta sarà il luogo che accoglierà l’elemento più rappresentativo dell’iniziativa: “Traffic Panic”, un’installazione esperienziale e ludica, ideata dallo studio creativo Follia Creative Industry. Ispirata alla mobilità contemporanea, al piacere di scoprire e perdersi e al paradigma delle scelte singole e collettive che contribuiscono a creare il sistema mobilità all’interno di una città, l’esperienza è pensata per simulare, attraverso un gioco per tutte le età, quello che quotidianamente viviamo più o meno coscientemente, stimolando consapevolezza e partecipazione.

I MOBIDAYS sono arricchiti da un programma di incontri e dibattiti, biciclettate e camminate, laboratori e giochi su tutto il territorio cittadino, promossi da realtà pubbliche e private, associazioni e comitati, scuole e università, aziende e cittadini, che contribuiscono ogni giorno al percorso collettivo verso una città sempre più bella, efficiente e sostenibile. È ancora possibile per aziende, associazioni e cittadini che desiderano anche in questa occasione essere protagonisti del cambiamento, candidarsi per entrare a far parte con una propria iniziativa del calendario degli eventi diffusi di MOBIDAYS compilando il form disponibile a questo link

La prima edizione di MOBIDAYS si inserisce nel quadro della Settimana Europea della Mobilità 2026 e ne interpreta lo spirito, ponendo al centro il diritto alla mobilità, l’accessibilità dei servizi, l’equità tra generazioni, la riduzione delle emissioni e la costruzione di una città capace di rispondere ai bisogni di chi la vive, la attraversa, la raggiunge ogni giorno.

Il programma completo, con il calendario degli appuntamenti, i relatori e le iniziative diffuse, sarà presentato ad inizio settembre.

L’evento è organizzato grazie ai partner tecnici ATM, Fondazione Unipolis, IGP Decaux, Legambiente, We Are Muesli, agli sponsor Pirelli, PTV Group, ALSEA, Atlante, Blimp, Cooltra, Dott, Lime, Taxiblu 024040, Taxi Milano 028585, Wayla, Wetaxi e Yunex Traffic e con il Patrocinio di Camera di Commercio Milano, Monza Brianza e Lodi.

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