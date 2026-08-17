Ginevra Di Marco, Max Gazzè, Veronica Lucchesi e Ascanio Celestini insieme nel progetto ideato e diretto artisticamente da Francesco Magnelli

È uno degli appuntamenti più attesi del trentaseiesimo festival Rocce Rosse Blues quello in programma stasera a Lanusei (Ogliastra): il palco allestito nell’area spettacoli dell’Istituito Salesiano Don Bosco accoglie infatti alle 21:30 Ginevra Di Marco, Max Gazzè, Veronica Lucchesi e Ascanio Celestini , protagonisti di Stazioni Lunari, il collaudato progetto nato nei primi anni 2000 da un’intuizione e con la direzione artistica di Francesco Magnelli, pianista, compositore, arrangiatore e membro fondatore dei C.S.I. e dei P.G.R.

Pensato come uno spazio di incontro tra artisti e linguaggi differenti, Stazioni Lunari mette la musica al centro e supera la tradizionale formula del concerto con un protagonista e i suoi ospiti. Gli artisti restano sul palco per tutta la durata dello spettacolo, intervenendo nei brani degli altri, accompagnandoli o semplicemente ascoltandoli: repertori, voci e sensibilità si incontrano così in un gioco continuo di rimandi, contaminazioni e improvvisazioni.

Non una successione di esibizioni, dunque, ma un concerto corale e aperto, nel quale canzone d’autore, rock, pop, folk, musica popolare e parola convivono senza un confine di genere prestabilito.

A fare da padrona di casa è Ginevra Di Marco, presenza stabile del progetto già dagli inizi. Fiorentina, classe 1970, ha esordito nei primi anni Novanta con i C.S.I., dei quali è stata una delle voci principali per un decennio, prima di intraprendere un percorso solista sempre più orientato alla ricerca sulla musica popolare italiana e internazionale.

Il sodalizio con Magnelli ha accompagnato gran parte di questo cammino, da “Trama tenue“, che nel 1999 le valse la Targa Tenco e il Premio Ciampi per il miglior esordio, fino alle numerose esperienze di Stazioni Lunari.

Ginevra Di Marco è l’unico elemento in movimento sul palco, il trait d’union tra gli artisti presenti.

Max Gazzè, cantautore, bassista, compositore, è un musicista dalla spiccata curiosità e dalla grande versatilità, capace di muoversi con naturalezza tra linguaggi e mondi musicali diversi.

Nel 1996 debutta con “Contro un’onda del mare” e da allora ha costruito una carriera tra cantautorato, pop, rock e sperimentazione, con album come “La favola di Adamo ed Eva”, “Sotto casa” e “Alchemaya”, senza rinunciare alle numerose collaborazioni che hanno segnato il suo percorso con tanti artisti italiani e internazionali, tra i quali Stewart Copeland.

Veronica Lucchesi, voce e anima de La Rappresentante di Lista, porta invece sul palco una sensibilità nata dall’incontro tra musica, teatro e performance. Originaria di Viareggio, dopo gli studi in Cinema, Musica e Teatro all’Università di Pisa si trasferisce a Palermo, dove entra in contatto con l’ambiente teatrale di Emma Dante.

Nel 2011, durante le prove di uno spettacolo, incontra Dario Mangiaracina: da quell’incontro nasce La Rappresentante di Lista, progetto che unisce scrittura, performance e ricerca musicale. Con cinque album in studio, un live orchestrale e il romanzo “My Mamma”, il duo si afferma nel panorama nazionale e internazionale. Le loro musiche compaiono in serie come “The Young Pope” e “The White Lotus”, mentre le partecipazioni a Sanremo consolidano la notorietà del gruppo.

Nel 2023 Veronica Lucchesi debutta al cinema con “Gloria!” di Margherita Vicario, film selezionato alla Berlinale e vincitore di due David di Donatello.

Completa il quartetto Ascanio Celestini, tra i principali esponenti del teatro di narrazione italiano. Classe 1972, l’attore, autore e regista romano ha costruito il proprio lavoro attraverso una ricerca sulla memoria, sulla storia recente e sulle vite delle persone comuni, trasformando la parola narrata in uno strumento di teatro civile e di racconto.

Nel teatro ha sviluppato una cifra personale fondata sul racconto e sulla narrazione, con spettacoli come “Laika”, “Pueblo” e “Rumba”, che compongono una trilogia confluita nel progetto “Poveri cristi”. La sua attività di scrittore comprende numerosi libri pubblicati da Einaudi, tra cui “Storie di uno scemo di guerra”, “La pecora nera”, “Lotta di classe”, “Pro patria”, “Barzellette”, “Radio clandestina”, “I parassiti ” e “Poveri cristi”.

Per Laterza è autore di “Un anarchico in corsia d’emergenza” e del recentissimo “Pasolini. Una vita, anzi due”, pubblicato lo scorso giugno. Al cinema ha diretto “La pecora nera”, in concorso alla Mostra di Venezia, e “Viva la sposa”, presentato alle Giornate degli autori. Ha inoltre pubblicato “Parole sante”, disco vincitore del Premio Ciampi per il miglior debutto discografico dell’anno e del Premio Arci “Dalla parte buona della musica”.

Quattro percorsi molto diversi, dunque, che in “Stazioni Lunari” non vengono semplicemente accostati ma messi in relazione. Gli arrangiamenti di Francesco Magnelli, realizzati in collaborazione con Andrea Salvadori, costruiscono il terreno comune sul quale le diverse personalità possono incontrarsi, lasciando spazio alla libertà degli interpreti e alla sorpresa del momento.

Il risultato è uno spettacolo che trova proprio nell’ascolto reciproco la sua cifra distintiva: ogni artista porta la propria storia, ma per una sera quella storia entra in relazione con le altre, in una formazione che cambia continuamente e che fa della contaminazione la propria ragion d’essere.

Prossimi eventi

Dopo Stazioni Lunari, il calendario della trentaseiesima edizione di Rocce Rosse Blues proseguirà sabato 22 agosto a Lanusei con una serata interamente dedicata alle radici del rhythm & blues britannico. Sul palco saliranno infatti Dr. Feelgood e Nine Below Zero , due formazioni che hanno contribuito in maniera determinante alla storia del pub rock e del blues inglese, mantenendo ancora oggi una fortissima identità dal vivo.

Sabato 29 agosto, ancora a Lanusei, sarà la volta della Bandabardò, una delle formazioni più rappresentative del folk-rock italiano, da oltre trent’anni protagonista di un percorso costruito sull’incontro tra canzone d’autore, energia rock e dimensione popolare del concerto. Il giorno successivo, domenica 30 agosto, spazio invece a The Floyd Experience, progetto dedicato all’universo musicale dei Pink Floyd.

Il programma entrerà quindi nella sua fase conclusiva a settembre. Venerdì 4 a Lanusei sarà recuperato Banditi e Campioni, l’omaggio alle canzoni di Fabrizio De André e Francesco De Gregori, originariamente in programma domenica 2 agosto e rinviato a causa del maltempo.

A suggellare la trentaseiesima edizione del Rocce Rosse Blues, sabato 19 settembre a Lanusei, saranno infine i Nomadi, autentica istituzione della musica italiana. Alla storica formazione emiliana sarà affidato il compito di chiudere un cartellone che, dal 5 luglio, ha attraversato blues, rock, folk, canzone d’autore, teatro musicale e produzioni originali tra Lanusei e Santa Maria Navarrese.

Biglietti e informazioni

I biglietti tutti gli appuntamenti di Rocce Rosse Blues sono disponibili su TicketOne e sul circuito BoxOffice Sardegna. Per Stazioni Lunari si pagano 27,50 euro per un posto in poltronissima e 22,50 in poltrona (più diritti di prevendita).

Per aggiornamenti e informazioni consultare il sito ufficiale www.roccerosse.it e le pagine social: Facebook: @RocceRosseB | Instagram: @roccerosseblues_festival | YouTube: Rocce Rosse Blues.

Il festival Rocce Rosse Blues è organizzato dall’omonima associazione culturale con il contributo dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione di Sardegna, del Comune di Lanusei e del Comune di Baunei, con il sostegno della Pro Loco di Baunei – Santa Maria Navarrese.

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