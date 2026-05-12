Cristiana Capotondi, Chiara Francini, Corinne Clery, Marco Risi e Vincenzo De Lucia saranno alcuni dei protagonisti del Marefestival Salina Premio Troisi insieme con il maestro Giancarlo Giannini, già annunciato come ospite d’onore nelle scorse settimane e Maria Grazia Cucinotta, attrice messinese interprete de Il Postino e, fin dalla prima edizione, madrina della manifestazione dedicata al grande attore napoletano.

L’evento, che si terrà sull’isola eoliana da venerdì 12 a domenica 14 giugno, promosso dai giornalisti Massimiliano Cavaleri (direttore artistico), Patrizia Casale e Francesco Cappello e giunto alla XV edizione, sarà presentato mercoledì 27 maggio alle ore 10,30 nella Sala Stampa dell’Assemblea Regionale Siciliana a Palermo (Palazzo dei Normanni).

Ogni anno Troisi “rivive” nei luoghi che ha tanto amato, scelti per il suo ultimo film, girato tra Procida e Salina, grazie al ricordo di artisti che l’hanno conosciuto di persona, lavorato con lui o semplicemente apprezzato. Le interviste a tu per tu, curate dalla conduttrice Nadia La Malfa e dall’autore Giovanni Pontillo ripercorrono come retrospettive le carriere dei premiati, cui viene consegnato il quadro-scultura realizzato dal maestro di resine Antonello Arena, il quale ha riprodotto il manifesto della celebre pellicola di Troisi.

Capotondi, Francini e Cléry saranno premiati nella categoria “Attori”, Marco Risi nella sezione “Registi” e per i “Comici” Vincenzo De Lucia.

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