Due giorni per fare la differenza, insieme.

Il 9 e 10 maggio 2026 torna il WE Plogging, il weekend “Raccogli & Cammina” promosso da CEM Ambiente nei Comuni soci aderenti. Una mobilitazione diffusa che coinvolge Comuni, associazioni e cittadini, chiamati a dedicare un po’ del proprio tempo alla pulizia di parchi, strade, aree verdi e sentieri.

Un gesto semplice, ma concreto, che unisce attenzione all’ambiente, partecipazione e senso civico.

Come sempre, il WE Plogging è aperto a tutti: eventi organizzati da Comuni e associazioni ma anche iniziative spontanee dei cittadini, che possono partecipare anche in autonomia.

A tutti gli iscritti CEM fornirà i kit per la raccolta (guanti, sacchetti, pettorine) e garantirà il ritiro dei rifiuti raccolti al termine dell’iniziativa.

I numeri dell’edizione 2026 sono già significativi: 46 Comuni coinvolti, 10 associazioni, 52 eventi (di cui 6 organizzati con Plastic Free), circa 1.000 partecipanti e 1.000 kit distribuiti.

Novità 2026

Quest’anno il WE Plogging si allarga con una giornata in più, l’8 maggio, dedicata a scuole e aziende, con la partecipazione di 3 scuole (Cernusco, Cervignano e Ronco Briantino) e 3 aziende (DHL di Pozzuolo M.na, Sei a ca’ di Cornate d’Adda, GVBK di Vimercate), per coinvolgere sempre più persone e diffondere la cultura della sostenibilità anche nei luoghi di studio e lavoro.

“Il WE Plogging è molto più di un evento: è un momento in cui il territorio si mette in gioco in prima persona – dice Corrado Boccoli, Presidente di CEM Ambiente. Vedere cittadini, associazioni e amministrazioni lavorare insieme per prendersi cura degli spazi comuni è il segnale più concreto di una comunità attenta e responsabile.

È proprio questo il senso del nostro impegno: essere sempre nel cuore del territorio, accanto e a supporto delle persone che ogni giorno scelgono di contribuire, con gesti concreti, alla tutela dell’ambiente e alla qualità dei luoghi in cui viviamo”.

Plogging in sicurezza

Partecipare è semplice, ma è importante farlo in sicurezza: CEM ricorda alcune regole fondamentali, tra cui l’utilizzo di guanti e pettorine ad alta visibilità e l’invito a non raccogliere rifiuti pericolosi o ingombranti.

Per tutti gli iscritti è prevista anche una copertura assicurativa.

La sfida tra Comuni

Il WE Plogging è anche una sfida positiva tra territori: i Comuni che raccoglieranno più rifiuti (in base ai sacchi conferiti) saranno premiati durante la Domenica in Cascina del 7 giugno.

Tutte le informazioni: www.weplogging.it

Iscrizioni: www.weplogging.it/iscrizione/

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