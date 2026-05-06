Aemme Linea Ambiente si espande nel Sud-Ovest Milanese

L’Assemblea dei Soci di Aemme Linea Ambiente (ALA), l’azienda interamente pubblica che gestisce i servizi di igiene urbana e raccolta dei rifiuti in numerosi Comuni della Città metropolitana di Milano e della provincia di Varese, ha approvato l’acquisizione e la successiva fusione per incorporazione di SASOM, la Società Ambiente del Sud-Ovest Milanese.

Si tratta di un passaggio strategico che permette ad ALA di:

Ampliare il bacino operativo: 32 Comuni serviti per un totale di circa 385mila cittadini (l’operazione interessa i Comuni di Binasco, Casarile, Gaggiano, Gudo Visconti, Noviglio, Rognano, Rosate, Vermezzo con Zelo, Vernate e Zibido San Giacomo ).

32 Comuni serviti per un totale di circa 385mila cittadini (l’operazione interessa i Comuni di ). Integrazione di 80 nuove risorse e 60 mezzi.

Ottimizzazione della logistica e dei servizi di igiene urbana nel Sud-Ovest Milanese.

L’operazione conferma la volontà di ALA di consolidare un modello industriale interamente pubblico, capace di investire in innovazione e sostenibilità.

L’intervento interessa i Comuni di Binasco, Casarile, Gaggiano, Gudo Visconti, Noviglio, Rognano, Rosate, Vermezzo con Zelo, Vernate e Zibido San Giacomo, rafforzando il presidio di ALA nell’area del Sud-Ovest Milanese e creando una continuità gestionale con i territori già serviti nell’Ovest Milanese, nell’Altomilanese e nel Basso Varesotto.

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