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Cuccioli in festa per la quarta edizione della “Pet Flower Parade”

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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MyFamily
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Domenica 17 maggio ai Giardini Indro Montanelli (dalle 11 alle 18, ingresso da via Manin o da via Palestro) torna la “Pet Flower Parade”, l’evento primaverile più atteso e amato dai pet lover milanesi (e non solo) dove passare una giornata indimenticabile all’insegna del relax del divertimento in compagnia dei propri cuccioli, tra attività ludiche ed educative totalmente gratuite a cura di veterinari, educatori cinofili, associazioni, professionisti esperti e brand del settore.

Walkin Wolf
Walkin Wolf

Una manifestazione di grande successo (ideata e organizzata da Only For Pet Lovers, agenzia di comunicazione specializzata in eventi per il mondo pet), particolarmente apprezzata – da pubblico (oltre 2000 presenze, lo scorso maggio), Istituzioni (anche quest’anno gode del patrocinio del Comune di Milano), associazioni ed aziende che vi prendono parte e la sostengono con entusiasmo – per il suo format originale capace di divulgare e promuovere in maniera giocosa una cultura del benessere animale in convivenza armoniosa e rispettosa dell’ambiente urbano.

Pet Flower Parade - old selection
Pet Flower Parade – old selection

A rendere ancora più unico e imperdibile l’appuntamento con la quarta edizione della “Pet Flower Parade” e con la sua ormai iconica e imprescindibile sfilata colorata e gioiosa – aperta a tutti gli amici a quattrozampe (felini compresi) e ai loro parent, meglio se agghindati con accessori a tema floreale (come quelli acquistabili sul canale dedicato agli animali domestici di Amazon, nuovo sponsor dell’evento) – tantissime attività ed esperienze inedite, tutte da vivere immersi nel verde dell’elegante parco in zona Porta Venezia.

In caso di pioggia, l’evento sarà rimandato alla domenica successiva.

petflowerparade.it

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