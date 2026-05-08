Dal 13 al 17 maggio, Casa degli Artisti in collaborazione con NABA

NABA, Nuova Accademia di Belle Arti presenta THE WITNESS, in collaborazione con Casa degli Artisti. Una mostra che esplora il ruolo dell’artista contemporaneo come testimone delle sfide e delle complessità del presente e che nasce da una visione progettuale condivisa e collaborativa tra le due realtà, che si terrà a Milano dal 13 al 17 maggio 2026 presso Casa degli Artisti (Via Tommaso da Cazzaniga 89/A), tra i principali centri di residenza artistica internazionale. La mostra si inserisce nel NABA Public Program 2026 che, fino al mese di luglio, presenta eventi aperti alla città, tra mostre, talk, workshop e collaborazioni, che si svolgono nei campus di Milano e Roma e in diversi spazi culturali e artistici di rilievo nazionale e internazionale.

THE WITNESS coinvolge gli studenti e i docenti del Triennio in Pittura e Arti Visive, del Biennio Specialistico in Arti Visive e Studi Curatoriali e dei Master Accademici in Contemporary Art Markets, in Photography and Visual Design e in Art and Ecology del Dipartimento di Arti Visive di NABA. La selezione dei progetti in mostra è curata da un comitato artistico d’eccellenza, composto da artisti, curatori, tutti docenti dell’Accademia, tra cui: Yuri Ancarani, Beatrice Catanzaro, Zasha Colah, Francesco Jodice, Marcello Maloberti, Simona Malvezzi, Elena Mazzi, Adrian Paci, Andrea Sala, Giovanna Silva, Patrick Tuttofuoco.

Il concept della mostra THE WITNESS riflette sulla visibilità permanente che caratterizza la nostra epoca, in cui ogni evento è registrato e condiviso. In questo contesto, l’artista non è un semplice osservatore, ma un testimone attivo che assorbe e traduce le tensioni del presente. L’artista, immerso nelle contraddizioni politiche, sociali e identitarie del proprio tempo, esplora e restituisce forma a ciò che rischia di perdersi nel flusso incessante degli eventi, offrendo una lettura critica delle fratture che definiscono la contemporaneità.

Le strutture espositive ideate da Matilde Cassani Studio (Matilde Cassani, Leonardo Gatti, Cecilia da Pozzo) riconfigurano gli spazi della Casa degli Artisti mettendo al centro il display e le relazioni tra le opere in mostra.

L’allestimento assembla grigliati di alluminio antisdrucciolo dipinti di lilla e pesca, recuperati da una precedente sfilata di moda da Spazio META. Solitamente utilizzati come gradini, qui sono usati come tavoli, panche, pareti e nicchie. Il materiale, di per sé duro e appuntito, si fa accogliente.

Il progetto, a cura del Dipartimento di Arti Visive del campus di Milano, con i Course Leader Andris Brinkmanis, Cristina Masturzo, Dario Pecoraro, Francesco Zanot, ha visto il coordinamento di Salvatore Cristofaro, alumnus NABA, con Elvira Vannini, docente NABA, con un ringraziamento speciale a Guido Tattoni, Direttore NABA e a Marco Scotini, NABA Artistic Director.

Le opere selezionate in mostra sono degli studenti del Triennio in Pittura e Arti Visive e del Biennio Specialistico in Arti Visive e Studi Curatoriali del campus di Milano: Ava Anderton, Penelope Andronico, Paolo Barti, Gianvito Capriati, Lucia Cappellazzi, Gabriele Carrera, Collective Artender, Francesca De Carlo + Filippo Paci, Oscar Formacio Mendoza, Francesca Furone, Trina Hashani, Lorenzo Jopling, Priscilla Lucena Pinto, Kata Madar, Massiel Ogando, Filippo Paci, Maria Panciera di Zoppola, Vasil Sharkov, Naomi Treismant, Rebeka Xhaxha, Guo Yutao, Imran Zaineb. I testi in mostra sono degli studenti dell’Area Visual Arts del campus di Milano di NABA: Giulia De Natale, Salvatore Emanuele, Yasmeen Fekak, Federica Filippini, Sofia Giacomelli, Giorgia Magrin, Giang Pham, Lucilla Polastri, Ariana Raad, Judith Ramirez, Rebecca Sammarco, Pan Xueting.

THE WITNESS – LA MOSTRA

Dal 13 al 17 maggio 2026

Casa degli Artisti, Milano corso Garibaldi, 89/A (ingresso da Via Tommaso da Cazzaniga,)

Orari di apertura: 11:00 – 19:00

Accesso previa registrazione a questo link

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