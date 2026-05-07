Making of The Mary Shelley Picture Show, il 9 e 10 all’Elfo

Progetto e regia Marta M. Marangoni supervisione drammaturgica Francesca Sangalli

musiche e canzoni originali Fabio Wolf.

Un viaggio metateatrale nel dietro le quinte di THE MARY SHELLEY PICTURE SHOW, il colossal teatral-musicale di Minima Theatralia, ispirato a Frankenstein e alle sue innumerevoli interpretazioni che aveva debuttato all’Elfo Puccini nel giugno 2025.

In scena un meccanismo comico che, tra ritmi folli e ironia, svela le prove, gli errori e le paure di una sgangherata compagnia, mettendo a nudo, tra realtà e finzione, luci e ombre, conflitti e trionfi, il vibrante ritratto di un microcosmo creativo.

Al centro di questo laboratorio umano, fra citazioni e autobiografie, appare l’Orsa rosa, mascotte dal pelo morbido che protegge la complessità di un teatro fatto di periferie esistenziali, dove le diversità convivono e generano nuove forme di comunità.

Nove mesi di gestazione simbolica, tempo necessario per la realizzazione di questo sfidante

progetto di Teatro Sociale: una creatura mostruosa e fragilissima, nata dall’assemblaggio di pezzi apparentemente incompatibili che, attraverso il gioco del Making Of, hanno imparato a gridare insieme.

Teatro Elfo Puccini

sala Shakespeare, corso Buenos Aires 33 Milano

Orari: sabato 9 maggio ore 20.30 | domenica 10 maggio ore 16.0

Biglietteria: tel. 02.0066.0606 – biglietteria@elfo.org – whatsapp 333.20.49021

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