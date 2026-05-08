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Luca Attanasio testimone di pace. Stasera alle 21 a Novate

Davide Falco
By Davide Falco
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La giornata delle associazioni di domenica 10 maggio al parco Ghezzi per “Novate aperta solidale responsabile” il cui tema è: NON C’E’ VIA PER LA PACE. LA PACE E’ LA VIA.
Cominciamo da noi… è anticipata venerdì 8 alle ore 21.00 da un incontro dedicato ai testimoni di pace, in sala Consiliare dove sarà presente Salvatore Attanasio, padre di Luca, ambasciatore italiano ucciso nel 2021 nella Repubblica Democratica del Congo.
La serata dell’8 è organizzata dalle Acli e dall’equipaggio di terra ResQ di Novate, oltre che dall’associazione Amici di Luca Attanasio.
Alla serata sarà presente anche Cecilia Guidetti di Resq che racconterà le missioni di mare e di terra della ONG impegnata nel salvataggio dei migranti e che ha appena lanciato una campagna di raccolta fondi per l’acquisto di una nuova imbarcazione, dopo che la nave Resq è stata fortemente danneggiata in Sicilia dall’uragano Herry, dopo alcune missioni che hanno permesso di salvare 500 persone.

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