FONDAZIONE MONDINO: inaugurata la nuova sede di Alessandria

Sabato 9 maggio, in Via dei Guasco n 36 ad Alessandria la Fondazione Mondino, l’ Istituto Neurologico a carattere Scientifico di Pavia, ha inaugurato ufficialmente una nuova sede distaccata. l’ Istituto Neurologico a carattere Scientifico di Pavia, ha inaugurato ufficialmente una nuova sede distaccata.

La cerimonia ufficiale di inaugurazione è avvenuta alla presenza di Francesco Marchitelli, Direttore Generale della ASL di Alessandria, di Federico Riboldi, Assessore alla Sanità Regione Piemonte, dell’ assessore all’ Ambiente del Comune di Alessandria Daniele Coloris e del Direttore Generale della Fondazione Mondino IRCCS Gianni Bonelli.

“Una sede ad Alessandria viene incontro e risponde a una esigenza precisa – ha spiegato Gianni Bonelli direttore Generale del Mondino-. Solo l’ anno scorso 1200 pazienti della provincia di Alessandria sono stati seguiti dal nostro istituto“.

“Questa struttura permetterà di rinforzare il tessuto sanitario di questa provincia, creando una sinergia importante tra pubblico e privato nel segno dell’ eccellenza clinica” ha detto l’ assessore Riboldi.

Per il direttore Asl Al Marchitelli “Questa realtà si occupa di patologie altamente impattanti a livello sociale. La presenza del Mondino per noi non segna un semplice accordo di collaborazione, ma un’operazione di capacity building, di ampliamento strutturale della capacità di affrontare patologie complesse con strutture di riferimento “.

Sono anche intervenuti ad illustrare i servizi della nuova struttura clinica i medici: Luca Diamanti – Neurologo esperto in Malattie Rare e Neuromuscolari Alfredo Costa – Professore dell’Università di Pavia e Neurologo esperto in Deterioramento Cognitivo e Demenze Renato Borgatti – Professore dell’Università di Pavia e Neuropsichiatra Infantile

Il Mondino è il più antico Istituto Neurologico Italiano, riconosciuto dal 1973 dal Ministero della Salute come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico IRCCS. Specializzato nella diagnosi e cura del sistema nervoso è un’eccellenza riconosciuta anche nel campo della ricerca applicata in ambito neurologico.

I settori prioritari riguardano la gestione delle patologie cerebrovascolari, tra queste l’ictus, e lo sviluppo della neurologia d’urgenza, in cui l’Istituto è punto di riferimento nazionale. Altro cardine è lo sviluppo della neuropsichiatria infantile sia sul piano delle sempre più diffuse patologie psichiatriche dell’adolescenza, sia sul piano delle patologie neurologiche dell’età evolutiva. Il Mondino è sede anche di un Centro Cefalee tra i più avanzati per qualità di diagnosi e cura. I servizi del Mondino non sono erogati però solo presso la sede di Pavia, ma attraverso una rete di centri sul territorio, con l’obiettivo di rendere più accessibili le competenze altamente specialistiche dedicate alle malattie neurologiche e ai disturbi del neurosviluppo.

Presso il centro di Alessandria sarà anche attiva la Memory Clinic, un servizio rivolto a persone con esigenze legate alla salute della memoria e delle funzioni cognitive. Un percorso innovativo e specialistico, dedicato alla valutazione della memoria, alla prevenzione del decadimento cognitivo e alla presa in carico delle persone con disturbi cognitivi. Il servizio nasce con l’obiettivo di promuovere l’healthy ageing, con un approccio olistico e multidisciplinare che non si limita alla diagnosi, ma comprende anche interventi mirati sui fattori di rischio e sugli stili di vita che possono influenzare la salute del cervello.

Altri articoli di salute su Dietro la Notizia