Delegazione del Governo di El Salvador in visita a Pavia

La città di Pavia accoglierà da lunedì 18 maggio una delegazione del Governo di El Salvador nell’ambito del progetto “Nascere con affetto”, inaugurato nell’ottobre 2024 e finanziato con un importo di 3,5 milioni di euro dal MAECI (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) tramite l’Ambasciata italiana in El Salvador e l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS).

Il progetto è gestito dal centro GLOBEC – Center for Global Strategic Engagement dell’Università di Pavia (coordinatore generale del progetto é il Prof. Gian Battista Parigi), in partenariato con la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo e con l’Istituto Neurologico Nazionale Fondazione “Mondino” IRCCS.

Lo scopo dell’iniziativa è ridurre la morbilità e la mortalità materna e infantile associate ai parti prematuri e alle malformazioni congenite, in un’ottica di diritto alla salute, grazie alla stretta collaborazione con la Presidenza di El Salvador tramite il Gabinetto della First Lady (Despacho de la Primera Dama) e il Ministero della Salute.

La delegazione salvadoregna sarà composta dalla Dott.ssa Elisa Beatriz Gamero Alfaro, responsabile Progetti di Salute e Nutrizione in rappresentanza del Despacho de la Primera Dama (Presidenza della Repubblica), e da Ana María Lima Cuellar, Specialista di Progetti dell’Unità Coordinatrice del Progetto Creciendo Saludables Juntos.

Per il Ministero della Salute saranno inoltre presenti il Dott. Juan Antonio Morales Rodríguez, Direttore della Direzione Integrale Materno-Perinatale e dell’Infanzia, il Dott. Roberto Gustavo Quintanilla Bonilla, Responsabile dell’Unità di Salute Mentale, la Dott.ssa Mirian Elizabeth Alvarado, Coordinatrice dell’Unità per l’Infanzia, e la Dott.ssa Aracely Margarita Argueta Salazar, Collaboratrice Tecnica Medica della Direzione Integrata Materno-Perinatale e dell’Infanzia.

Nel programma della visita è previsto lunedì 18 maggio un incontro presso il Rettorato dell’Università di Pavia con il Rettore Prof. Alessandro Reali e il Prof. Marco Missaglia, Delegato del Rettore per l’America Latina.

Martedì 19, la delegazione visiterà il Policlinico San Matteo, recandosi in particolare presso i reparti di Chirurgia Pediatrica e Genetica Clinica, diretti dai dott. Piero Romano e Fabio Sirchia. Successivamente, i delegati incontreranno per un saluto ufficiale il Direttore del Dipartimento Donna e Materno Infantile, Dott. Marco Zecca, per poi proseguire la visita presso l’Unità di Terapia Intensiva Neonatale diretta dal Dott. Stefano Ghirardello e l’Unità di Ginecologia ed Ostetricia diretta dal prof. Arsenio Spinillo. Il San Matteo riveste un ruolo cruciale nella formazione legata al progetto, ospitando attualmente 14 stagisti biennali e, a rotazione, altri specializzandi per tirocini trimestrali.

Mercoledì 20 è in programma una visita presso la Fondazione Mondino IRCCS. L’Istituto pavese ha siglato nel maggio 2025 un Accordo Quadro di Cooperazione con il Ministero della Salute di El Salvador, un progetto con l’obiettivo di avviare attività di cooperazione e scambio professionale, tecnico e scientifico in ambito neurologico e collaborare per la formazione di professionisti sanitari e ricercatori.

La delegazione incontrerà il Direttore Generale Dott. Gianni Bonelli, il Direttore Scientifico Prof. Pierluigi Nicotera e il Direttore Sanitario Dott. Daniele Bosone, per poi visitare i reparti.

La missione pavese si concluderà mercoledì nel pomeriggio con un incontro presso gli uffici del GLOBEC. Successivamente, la delegazione si recherà a Roma per un incontro istituzionale presso l’Ambasciata salvadoregna in Italia; il giorno seguente si terranno ulteriori incontri nell’ambito di un nuovo progetto sulla salute materno-infantile, nato come spin-off di “Nascere con affetto”.

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