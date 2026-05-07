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CHADIA torna venerdì con “Make Up”, il nuovo singolo prodotto da SHABLO

Davide Falco
By Davide Falco
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CHADIA_Make Up
CHADIA_Make Up

Dopo il successo della sua data live al Gate di Milano, che lo scorso novembre ha registrato il tutto esaurito, CHADIA torna venerdì 8 maggio con il nuovo singolo Make Up. Il brano vede la speciale collaborazione con il producer multiplatino Shablo.

Make Up si distingue per il contrasto tra l’energia musicale e un testo intimo che ripercorre momenti significativi della vita dell’artista. Tra immagini di leggerezza e atmosfere spensierate, emerge infatti una riflessione sul passato e sul percorso che l’ha portata fino al presente.

Nel testo Chadia racconta in parallelo due dimensioni della sua vita: da un lato, il ricordo di un’infanzia e di una crescita affrontate in autonomia; dall’altro, la realtà attuale fatta di contesti esclusivi e situazioni apparentemente brillanti, che però spesso risultano vuote e prive di reale interesse personale. Un contrasto che mette in luce il divario tra ciò che si è stati e ciò che si è diventati, tra desideri autentici e dinamiche superficiali.

Riconoscibile sin dalle prime note l’impronta musicale di Shablo, la cui produzione su questo brano accompagna il racconto con un tappeto sonoro fresco e coinvolgente, capace di valorizzare l’identità artistica di Chadia e di sottolineare la forza narrativa del brano. Il risultato è una traccia che riesce a essere al tempo stesso immediata e riflessiva, pensata per accompagnare l’ascolto con leggerezza ma anche per lasciare spazio a una lettura più profonda del suo significato.

Make Up è un’ulteriore dimostrazione di come Chadia sia un’artista senza paura di osare e sperimentare, capace di passare da brani più irriverenti, con cui dà sfogo alla sua impetuosità, a pezzi più introspettivi e riflessivi, risultando sempre credibile e a fuoco e non sacrificando mai la fortissima personalità che l’ha sempre contraddistinta.

Ad attendere Chadia, che in questi mesi si è già esibita in oltre 50 date, un’estate piena di live, tra cui quello allo Sziget Festival di Budapest, uno degli appuntamenti musicali più attesi e famosi al mondo.

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