CHADIA torna venerdì con “Make Up”, il nuovo singolo prodotto da SHABLO

Dopo il successo della sua data live al Gate di Milano, che lo scorso novembre ha registrato il tutto esaurito, CHADIA torna venerdì 8 maggio con il nuovo singolo “Make Up”. Il brano vede la speciale collaborazione con il producer multiplatino Shablo.

“Make Up” si distingue per il contrasto tra l’energia musicale e un testo intimo che ripercorre momenti significativi della vita dell’artista. Tra immagini di leggerezza e atmosfere spensierate, emerge infatti una riflessione sul passato e sul percorso che l’ha portata fino al presente.

Nel testo Chadia racconta in parallelo due dimensioni della sua vita: da un lato, il ricordo di un’infanzia e di una crescita affrontate in autonomia; dall’altro, la realtà attuale fatta di contesti esclusivi e situazioni apparentemente brillanti, che però spesso risultano vuote e prive di reale interesse personale. Un contrasto che mette in luce il divario tra ciò che si è stati e ciò che si è diventati, tra desideri autentici e dinamiche superficiali.

Riconoscibile sin dalle prime note l’impronta musicale di Shablo, la cui produzione su questo brano accompagna il racconto con un tappeto sonoro fresco e coinvolgente, capace di valorizzare l’identità artistica di Chadia e di sottolineare la forza narrativa del brano. Il risultato è una traccia che riesce a essere al tempo stesso immediata e riflessiva, pensata per accompagnare l’ascolto con leggerezza ma anche per lasciare spazio a una lettura più profonda del suo significato.

“Make Up” è un’ulteriore dimostrazione di come Chadia sia un’artista senza paura di osare e sperimentare, capace di passare da brani più irriverenti, con cui dà sfogo alla sua impetuosità, a pezzi più introspettivi e riflessivi, risultando sempre credibile e a fuoco e non sacrificando mai la fortissima personalità che l’ha sempre contraddistinta.

Ad attendere Chadia, che in questi mesi si è già esibita in oltre 50 date, un’estate piena di live, tra cui quello allo Sziget Festival di Budapest, uno degli appuntamenti musicali più attesi e famosi al mondo.

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