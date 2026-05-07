Pavia – Recruiting day 11 maggio: il Gruppo Unoenergy rafforza la struttura commerciale

Il Gruppo Unoenergy – tra i principali operatori privati nella fornitura di gas naturale, energia elettrica e servizi di efficientamento energetico per clienti residenziali, aziende e condomìni – annuncia l’apertura di un piano di recruiting per Profili Commerciali nella regione Lombardia, con l’obiettivo di rafforzare la propria squadra per il territorio.

L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di crescita che punta sulla prossimità e sulla capacità di creare valore nelle aree in cui l’azienda opera. Per il Gruppo, investire in Lombardia significa consolidare la sua presenza commerciale sul territorio, offrendo opportunità occupazionali a chi desidera costruire il proprio futuro lavorativo nel settore.

“Questi nuovi ingressi segneranno un ulteriore passo avanti nell’attuazione del nostro piano di sviluppo strategico, che mira a potenziare la nostra rete commerciale attraverso l’assunzione di persone fortemente legate al territorio. Si tratta di una scelta che vuole rafforzare la vicinanza al cliente, creando un tessuto fatto di relazioni solide e autentiche all’interno delle comunità locali in cui operiamo – spiega Purificación Valiente Fernández, Direttore Risorse Umane del Gruppo Unoenergy.

Per individuare le figure che stiamo cercando in Lombardia, punteremo soprattutto su requisiti come intraprendenza, curiosità, voglia di relazionarsi e di diventare interlocutori affidabili e consulenti autorevoli per rispondere alle esigenze dei clienti. Perché, oggi più che mai, desideriamo garantire un supporto concreto e professionale in materia di fornitura energetica e rinnovabili”.

Il piano di recruiting locale prosegue il percorso portato avanti dal Gruppo nel 2025 per rafforzare la squadra commerciale a supporto degli oltre 245 Unoenergy Point presenti a livello nazionale.

RECRUITING DAY A PAVIA

Per presentare le opportunità e incontrare i candidati, il Gruppo Unoenergy organizzerà un Recruiting Day a Pavia il prossimo 11 maggio a partire dalle 10.00 presso il Polo Tecnologico della città (Via F.lli Cuzio, 42). L’evento rappresenterà un momento di confronto diretto con i recruiter e consentirà ai partecipanti di approfondire le prospettive professionali all’interno del Gruppo.

Link alla pagina per iscrizione: https://offerte.unoenergy.it/ recruiting-day-a-pavia/?utm_ source=referral&utm_medium= comunicato-stampa&utm_ campaign=recruiting-day-pavia

UN PROGETTO PILOTA PER LA FORMAZIONE COMMERCIALE

Il Recruiting Day di Pavia sarà anche l’occasione per sperimentare un nuovo approccio alla selezione dei profili commerciali. A seguito dei colloqui conoscitivi, un massimo di 10 candidati potrà accedere a un percorso di formazione remunerato, della durata di una settimana, realizzato con il supporto di Noema Human Resources, società italiana di consulenza aziendale specializzata nella formazione professionale.

La formazione si concentrerà sul mercato dell’energia, sull’efficientamento energetico e sulle tecniche negoziali, alternando attività individuali e di team. I candidati che concluderanno il corso riceveranno un attestato di partecipazione e, i più meritevoli, anche un’offerta di assunzione.

“Abbiamo deciso di concentrare le nostre risorse sulla formazione pre-assuntiva, convinti che l’investimento nello sviluppo dei talenti locali rappresenti una strategia fondamentale per consolidare la nostra rete commerciale. Puntiamo a selezionare i migliori candidati attraverso un percorso retribuito, che non solo garantirà una preparazione adeguata e mirata, ma risponderà anche in modo sempre più puntuale alle esigenze specifiche dei territori e lo facciamo senza ricorrere all’esternalizzazione dei processi. Questa scelta ci permette di valorizzare le persone in modo diretto, promuovendo al contempo una solida crescita interna e un forte radicamento sul territorio” conclude Valiente Fernández.

FORMAZIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE

I nuovi Consulenti Commerciali saranno inseriti in un percorso di crescita che prevede formazione continua, affiancamento on the job e programmi specifici per lo sviluppo di competenze tecniche e trasversali.

L’obiettivo è avvalersi di figure capaci di accompagnare i clienti nel percorso di transizione energetica, con attenzione costante alla qualità del servizio e al rapporto umano.

A livello generale, per tutta la popolazione aziendale, nell’anno 2024-2025 il Gruppo ha erogato un totale di 10.813 ore di formazione, con una media di oltre 15 ore per dipendente.

LE POSIZIONI APERTE

Il/La Consulente Commerciale si occupa della promozione e vendita di servizi e forniture di gas naturale ed energia elettrica per gli utenti, fornendo loro la consulenza necessaria per scegliere un prodotto consapevolmente.

Con il supporto costante della Direzione commerciale, della formazione continua e degli aggiornamenti tecnici periodici, diventa il consulente energetico di riferimento per i clienti attivi e potenziali nel territorio assegnato.

Il/la Consulente Commerciale Unoenergy mette a frutto la sua conoscenza del tessuto sociale del territorio, le sue doti relazionali e il suo talento per la vendita per raggiungere gli obiettivi assegnati.

Requisiti

Conoscenza nell’utilizzo di Office (Outlook, Word, Excel, Internet, AI);

Ottime capacità organizzative e gestionali;

Forte orientamento all’obiettivo;

Doti relazionali;

Conoscenza del contesto sociale dello specifico territorio.

L’azienda offre:

Rapporto di Dipendenza (CCNL Commercio);

Formazione e affiancamento continui;

Livello di inquadramento e retribuzione di sicuro interesse e commisurati all’esperienza apportata.

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