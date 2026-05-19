Ballottaggio per le elezioni politiche del Perù in un padiglione di Rho Fiera Milano

Il Sindaco di Rho, Andrea Orlandi, ha ricevuto il 14 maggio la Console Generale del Perù, Ana Teresa Lecaros. Il 12 aprile scorso in Perù si sono svolte le elezioni politiche generali e si è registrata un’alta partecipazione tra le persone peruviane residenti in questa circoscrizione. Per questo, il Consolato del Perù ha organizzato la presenza di seggi elettorali per il ballottaggio previsto il prossimo 7 giugno: gli elettori peruviani potranno recarsi al voto al Padiglione 5 di Fiera Milano Rho e, per consentire questa possibilità, l’Amministrazione comunale rhodense collabora con il Consolato.

Si contano nella circoscrizione 56mila aventi diritto, con una media di partecipazione al voto tra il 40 e il 50 per cento. Quindi, si prevede un alto afflusso di persone e occorre organizzarsi per ordine pubblico, sicurezza, corretto svolgimento delle operazioni di voto.

Il Sindaco Andrea Orlandi e la Console Ana Teresa Lecaros hanno affrontato diversi argomenti e definito ogni aspetto.

Così commenta il Sindaco Orlandi: “Rho è sempre più al centro di eventi internazionali, anche in queste occasioni. E’ fondamentale garantire alle persone provenienti dal Perù la possibilità di esercitare uno dei fondamenti della democrazia, ovvero il diritto di voto. Siamo lieti di collaborare con il Consolato e di agevolare il più possibile quanti vorranno recarsi ai seggi”.

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