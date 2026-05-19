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Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi celebrano San Francesco d’Assisi

Davide Falco
By Davide Falco
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A partire dal 2026, il 4 ottobre (festa di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia) è ufficialmente riconosciuto come festa nazionale in Italia, trasformando la solennità civile in un giorno festivo. Nel 2026 ricorre l’VIII centenario della morte del Santo (1226-2026), celebrato con eventi speciali ad Assisi. Lo spettacolo chiude i tre anni celebrativi e annuncia la nuova festività.

FRANCESCO
testi Aldo Cazzullo
musiche Angelo Branduardi
eseguite dal vivo con Fabio Valdemarin

 3 – 4 ottobre 2026

Nel 2026 l’Italia celebra gli 800 anni dalla morte di San FrancescoAldo Cazzullo e Angelo Branduardi, attraverso parole, musica e immagini, raccontano la storia del “più italiano dei santi” e la sua eredità poetica e spirituale. Un viaggio emozionante per riscoprire un tassello fondamentale dell’identità italiana

Teatro Carcano Milano
C.so di Porta Romana 63 Milano – MM Crocetta
T 02.55181362 biglietteria@teatrocarcano.com

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