La Settimana dello Sport raddoppia: sfide per quattromila atleti dal 23 maggio al 7 giugno

Da una settimana con duemila atleti tre anni fa a oltre due settimane, con 4mila magliette stampate per altrettanti atleti in questo 2026. La Settimana dello Sport di Rho raddoppia e raggiunge tantissimi appassionati di ogni età, contando anche sul fatto che in questi anni le iscrizioni alle società sportive rhodensi sono aumentate del 30 per cento.

Dal 23 maggio al 7 giugno 2026 sono previsti tantissimi eventi per celebrare le numerose discipline rappresentate sul territorio di Rho. Le Settimane dello Sport sono state presentate questa mattina a Villa Burba alla presenza di numerose società sportive e degli sponsor che sostengono l’evento: Acquaflex, Sacchital, Sontex, Poliambulatorio Odontoiatrico della dssa Luciana Sommariva, Century 21, Rho Center, Panta Rei e GIL.

Lo slogan è “Il futuro si allena oggi” e i primi quattro manifesti vedono protagonisti atleti legati alla città con altrettanti bambini: la rhodense Laura Paris, bronzo olimpico a Parigi 2024 con le Farfalle Azzurre di ritmica, insieme alla giovanissima Evelyn; Riccardo Lorello, tesserato Skating Rho, bronzo olimpico ai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026, insieme al piccolo Riccardo; Enrico Garozzo, argento olimpico di scherma, per anni allenatore a Scherma Rho, con Pietro; Juan David Sierra, prima in gara con la Biringhello e ora con la Tudor, oro nella corsa a punti agli Europei Juniores e Under 23 su pista nel 2025, con l’aspirante ciclista Tommaso.

“I Giochi Olimpici Invernali sul nostro territorio li abbiamo sentiti particolarmente nostri e abbiamo pensato che per arrivare a quei livelli c’è bisogno di solide basi, da qui lo slogan “Il futuro si allena oggi” – ha spiegato l’assessora allo Sport Alessandra Borghetti, anima delle Settimane con la Consulta dello Sport e l’Ufficio Sport del Comune – Tutte voi società siete coinvolte, qui a Rho non si parla di sport ogni 4 anni ma tutti i giorni, gli iscritti sono aumentati del 30 per cento negli ultimi anni. Non c’è un ambito in cui è più evidente che il sogno ti porta al risultato investendo impegno e passione. Nessuno pensava al tempo record conquistato da Riccardo Lorello, nessuno pensa mai come si possa migliorare di volta in volta in una prestazione sportiva, ma è solo sognando più in grande che si superano le sfide. Siamo partiti con duemila atleti in una settimana, poco conosciuti, e siamo qui con quattromila atleti per 16 giorni di eventi, con campioni del mondo contenti del lavoro che voi state realizzando a Rho”.

Così si è espresso il Sindaco Andrea Orlandi: “La bellezza dei manifesti è legata agli occhi dei nostri campioni e dei bambini, sono sguardi che dicono affetto vicendevole. Di chi è partito divertendosi, per passione, e di chi guarda avanti oggi con tanti sogni. Stamattina in Comune avevo ospiti delle classi scolastiche, metà dei bambini ha indicato come sogno per il futuro di diventare calciatore, cestista, insegnante di ritmica. Anche questo dice che la nostra città esprime con lo sport una delle sue anime migliori. Abbiamo tante eccellenze e abbiamo chi sa far crescere e accompagna gli atleti fin da piccoli, coltivando una passione, secondo i diversi talenti. Ciascuno si appunta poi sul petto le proprie medaglie. Quest’anno abbiamo vissuto Giochi Olimpici Invernali in cui l’Italia ha segnato il proprio record assoluto con trenta medaglie, di cui 5 vinte qui a Rho, tra cui 3 ori. Nel medagliere ha primeggiato la Norvegia, un Paese in cui lo sport è per tutti un gioco fino ai 13 anni, principalmente perché fa bene e per divertirsi. Solo dopo diventa agonistico. Lo sport è entrato nella vita quotidiana e questo è il nostro sogno. Vedervi qui riuniti è fantastico, ma tutto accade perché qualcuno mette benzina nella macchina e sono gli sponsor, che permettono di andare forte con benzina di qualità”.

A ogni sponsor è stata donata, come ringraziamento, una medaglia che somiglia a un diamante, perché “gli sponsor che ci aiutano sono preziosi come diamanti”.

Quindi, è stato presentato il progetto “Questionario della salute”, nato d’intesa con il Vicesindaco e Assessore alla Cittadinanza Attiva Maria Rita Vergani, la dottoressa Gloria Goi, dirigente medico al Reparto di Chirurgia Generale I dell’Ospedale Sacco, e Marco Gasparollo, divulgatore scientifico e founder di UPSalute. Tutto è legato alla evidenza scientifica relativa ai benefici dello sport nella prevenzione di varie patologie.

“Ci siamo sempre interrogati su quale sia il ruolo dello sport rispetto alla salute, negli ultimi anni abbiamo capito che si tratta di un ruolo fondamentale perché comporta una buona educazione a sani stili di vita e crea inclusione sociale – ha spiegato Gasparollo – Questo vale per tutti i giovani che vogliono entrare nel mondo sportivo, ma i dati ci dicono che le adesioni agli screening, quando passa il tempo, non sono alte. Ci siamo chiesti come arrivare alla cittadinanza e pensare una educazione di prossimità, per arrivare alle famiglie e far capire quale sia la valenza della prevenzione, per evitare di arrivare in ospedale in emergenza”.

Ne è nato un questionario dinamico semplice che si compila in tre minuti e darà risposte, informando la popolazione, per aiutare a prendersi cura di sé stessi. E’ citato uno studio del 2011 che dice che chi fa almeno 145 minuti di attività sportiva alla settimana riduce la mortalità del 45 per cento. Si parlerà di screening per i tumori alla mammella e al colon retto, per informare e costruire reti. Il Comune potrà analizzare gli esiti e sostenere le campagne di screening.

“Favorire la prevenzione è uno dei percorsi di cittadinanza attiva in cui crediamo molto – sottolinea Maria Rita Vergani – Le campagne di screening e le occasioni che forniamo in aggiunta sul territorio sono occasioni da non perdere per riuscire a prevenire malattie e intervenire per tempo”.

La dottoressa Gloria Goi ha illustrato la rete regionale sperimentale che prevede un accesso dedicato agli sportivi che necessitano di visite specialistiche: se sono tesserati e fanno parte di una federazione, potranno ottenere visite con il Servizio sanitario nazionale seguendo uno specifico canale in ospedale e in ambulatori specialistici.

Infine, non poteva mancare la presentazione della Rho Night Run 2026, che si correrà il 19 giugno, con partenza alle 20.30 da piazza Visconti. Le iscrizioni sono aperte su Endu e l’obiettivo è quello di raggiungere mille adesioni, cosa ormai scontata per questo evento.

“Come ogni anno – ha spiegato Marco Franceschetto, per il Lions Club Rho Host – la manifestazione è a scopo benefico. I proventi andranno sempre alla scuola dedicata a cani guida per non vedenti. Sarà con noi a correre Alberto Ceriani, non vedente che in passato ha completato un Ironman e poi ha rallentato i suoi impegni sportivi dopo essere stato investito in bicicletta. La nuova piazza ben si adatta agli eventi aperti alla collettività. Faremo i banchetti per favorire le iscrizioni e presto avremo pronte le magliette per una grande serate di sport e divertimento. Ci saranno premi, come sempre, anche per il gruppo più numeroso che si iscriverà”. Da qui l’invito alle società sportive, come a tutti i cittadini, a organizzarsi per partecipare. Il Sindaco ha ribadito come questo sia un vero “evento di comunità, dove ci saranno anche, oltre alla corsa, occasioni per bere, mangiare e ascoltare musica insieme”.

Tra le curiosità delle Settimane dello Sport, l’avvio con la festa per gli 80 anni del Moto Club Rho. Il 23 maggio pomeriggio apriranno la sfilata di moto il Sindaco Andrea Orlandi e l’assessore Alessandra Borghetti. Il palco per la festa sarà allestito al parcheggio di via Bersaglio. Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 la manifestazione motocicloturistica “Motoincontro Città di Rho” percorrerà le seguenti strade: Via Bersaglio, Via Monfalcone, Via Terrazzano, Piazza Chiesa,Via Trieste, Via N.Sauro, Via Pace, Via Matteotti, Piazza San Vittore, Piazza Visconti, Via Meda, Piazza Libertà, Via Garibaldi, Via Dante, Corso Europa, Via Matteotti, Via Madonna, Corso Europa, Via Bersaglio.

Il 25 maggio l’inaugurazione con le ragazze della ginnastica ritmica in piazza Visconti dalle ore 17. Tante le sfide e i tornei, dalle arti marziali al pickleball. Sabato 6 giugno una gabbia per partite di calcio 3 contro 3 sarà montata in piazza San Vittore per tutta la giornata. Presto verranno comunicate le modalità di iscrizione.

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