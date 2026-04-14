Si estende “Piccoli Raee, grandi Coop”: arriva a Novate

Si estende “Piccoli Raee, grandi Coop”, l’iniziativa nata nei supermercati per la raccolta dei piccoli elettrodomestici.

Il servizio é stato inaugurato ieri nella Coop di via Brodolini, oltre ad altri quattro nel territorio lombardo. Il progetto é promosso da Erion WEEE, INRES COOP e COOP Lombardia società cooperativa, per sensibilizzare i consumatori sul tema dei Raee e offrire loro un’occasione di conferimento semplice e immediata, grazie a postazioni per la raccolta dei piccoli rifiuti elettrici ed elettronici.

Questi, fino a 25 centimetri di dimensione massima possono essere consegnati all’interno dei supermercati che, per loro natura, rappresentano uno dei luoghi più frequentati dagli italiani. Da lunedì tutti i giorni dalle 9 alle 20 i cittadini potranno conferire gratuitamente i propri piccoli Raee come smartphone, e-cig, auricolari, tablet, sveglie e altro ancora, quando si recheranno al supermercato per fare la spesa.

Non solo, saranno attivati anche degli info point con personale a disposizione per fornire maggiori informazioni e dettagli sul corretto conferimento. «L’iniziativa è stata avviata con la sperimentazione lo scorso ottobre in cinque supermercati Coop del territorio lombardo, Brescia, Legnano, Lodi, Pavia, Treviglio e rappresenta una modalità innovativa per effettuare la raccolta dei piccoli rifiuti elettrici ed elettronici nei punti vendita della grande distribuzione.

La prima fase di test, conclusasi a inizio 2026, ha confermato che il modello non solo è potenzialmente replicabile, ma che prossimità ed educazione del cittadino rappresentano elementi determinanti per trasformare la raccolta in un gesto quotidiano e generare un impatto concreto e duraturo.

A confermarlo sono anche i risultati raggiunti nei primi cinque mesi di attività: il progetto ha infatti permesso di raccogliere oltre 2,7 tonnellate di piccoli RAEE e sorgenti luminose, un quantitativo pari al peso di un minibus. Tra i punti vendita più virtuosi si sono distinti in particolare Pavia, con 796 chilogrammi di Raee raccolti, Lodi con 772 chilogrammi e Treviglio con 4.647 chilogrammi», spiegano gli organizzatori.

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