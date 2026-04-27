Da venerdì 24 aprile, è disponibile in pre-order, per la prima volta in assoluto in vinile, la speciale edizione “expanded” di “SPAZIO”, l’album di debutto dei DELTA V, pubblicato nel 1998.

Questa nuova uscita rappresenta un’occasione unica per riscoprire uno dei dischi più iconici del gruppo che ha segnato la scena elettronica italiana con il suo stile inconfondibile, ora disponibile in una veste completamente rinnovata.

L’edizione in esclusiva sullo store Sony Music include un doppio vinile nero da 180 grammi autografato, con audio interamente rimasterizzato. Il secondo disco aggiunge ulteriore valore alla pubblicazione, raccogliendo versioni radio e brani inediti, che risalgono al primo nucleo creativo della band, sviluppato tra l’autunno del 1996 e la primavera del 1997.

In quella fase iniziale, i brani vennero interpretati da Alice Ricciardi, prima voce del progetto, a cui diede il cambio Francesca Tourè durante le prime sessioni di registrazione curate da Roberto Vernetti.

«Tutti i provini delle canzoni finite nella tracklist di Spazio, quelli che sono diventati B side dei singoli e quelli che al tempo non vennero pubblicati sono stati registrati a Base Luna, il nostro primo studio in via Mortara a Milano – dichiarano i Delta V – I tre provini inediti pubblicati in questa release in vinile sono stati recuperati quasi per caso in un paio di CD senza etichetta che abbiamo trovato in uno scatolone insieme ad altro materiale inedito, registrato nel periodo successivo alla pubblicazione di Spazio nel 1998».

La confezione si presenta con copertina apribile, pensata per valorizzare al meglio l’estetica e il concept dell’album.

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