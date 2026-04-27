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Bollate: I primi appuntamenti di maggio, in Biblioteca

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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I primi appuntamenti di maggio. Ecco le date:

Gruppo di Lettura
Due appuntamenti:

Lunedì 4 maggio ore 14,30; in presenza in Biblioteca centrale

Giovedì 7 maggio 2026 ore 20,45; online (Per ricevere il collegamento. compilare questa pagina: https://forms.gle/T7mKVRH9spch5VTJ8 )

LIBRO: Orbital di Samantha Harvey
TRAMA: Nel cuore nero del cosmo, sei astronauti viaggiano in orbita attorno alla Terra, a bordo di una stazione spaziale.

Vengono dall’America, dalla Russia, dall’Italia, dalla Gran Bretagna e dal Giappone, e sono partiti per studiare il silenzioso pianeta blu, su cui scorre intensa la vita da cui sono esclusi: un matrimonio in crisi, un funerale, un fratello ammalato, un tifone che minaccia devastazione.

Li vediamo nei brevi momenti di intimità in cui preparano pasti disidratati, fanno ginnastica per non perdere massa, dormono a mezz’aria in assenza di gravità, stringono legami tra loro per sottrarsi alla solitudine. Profondo e commovente, Orbital è un canto d’amore alla bellezza dell’universo e del nostro pianeta, che osservato da lontano diventa prezioso e precario, un gioiello sospeso nell’infinito, un paradiso da proteggere.

Con voce incantata, Samantha Harvey ci ricorda che di fronte all’immensità del tempo e dello spazio siamo solo piccole foglie al vento, e che la nostra esistenza è scritta dal futuro che riusciamo a sognare.

Occhio al suono.
Letture e laboratori musicali
Biblioteca di Cassina Nuova

Due appuntamenti

Sabato 9 maggio ore 10:30 per bambini di 2/3 anni, accompagnati da un genitore.
Iscrizioni al link: https://form.jotform.com/260745263960360

Sabato 16 maggio ore 10:30 per bambini di 4/5 anni, accompagnti da un genitore.
Iscrizioni al link: https://form.jotform.com/261045198695366

L’atmosfera musicale incontra quella del libro attraverso un abbraccio tra il suono e la parola.

Per informazioni su tutti gli eventi

Biblioteca Comunale
0235005508

biblioteca.bollate@csbno.net

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