Bottero: “Grazie al milione di euro ottenuto tramite il bando regionale SEED PA e a mezzo milione di risorse comunali, miglioreremo l’efficienza energetica della palazzina”

Dal cappotto esterno agli impianti fotovoltaici per le aree comuni, il complesso di Edilizia residenziale pubblica di via Agilulfo 18 sarà oggetto di un importante intervento di riqualificazione energetica.

Nei giorni scorsi il progetto di efficientamento dello stabile, del valore complessivo di 1,5 milioni di euro, ha ottenuto il finanziamento per un milione di euro previsto dal bando regionale SEED PA – Sostenibilità ed Efficienza Energetica degli Edifici Pubblici, cui è stato candidato dall’Amministrazione la scorsa estate. Grazie a questi fondi e al cofinanziamento del Comune per 500mila euro, sarà quindi possibile realizzare le opere che renderanno più efficiente sotto il profilo energetico la palazzina situata nel quartiere Stadera, nel Municipio 5.

L’intervento prevede diverse opere, tra cui la realizzazione del cappotto esterno, la realizzazione degli impianti fotovoltaici e il rifacimento dell’impianto elettrico delle aree comuni, con la sostituzione delle luci con lampade a LED e l’installazione di dispositivi per la contabilizzazione dei consumi energetici per il riscaldamento con sistemi di telecontrollo.

Contestualmente, per rendere più efficaci tali interventi, si procederà al rifacimento della pavimentazione dei balconi e alla sostituzione dei parapetti dei balconi e delle portefinestre in facciata. Si prevede, inoltre, di effettuare l’impermeabilizzazione dei tetti piani e di rifare il controsoffitto del portico al piano terreno.

Stazione appaltante dell’intervento sarà MM SpA, che ha curato i servizi di progettazione e si occuperà delle attività esecutive, in coordinamento con la Direzione Casa del Comune di Milano.

L’avvio dei lavori è previsto entro la fine dell’anno.

“L’adeguamento energetico degli immobili Erp comunali costituisce una sfida e una importante opportunità per l’Amministrazione, perché consente allo stesso tempo di agire sull’ammodernamento delle strutture, sul comfort degli ambienti e sulla gestione economica degli alloggi, rendendola più sostenibile per le famiglie che li abitano – spiega l’assessore all’Edilizia Residenziale Pubblica Fabio Bottero –. È a questo tipo di miglioramento, a 360 gradi, che miriamo con il progetto di riqualificazione energetica del complesso di via Agilulfo 18: grazie agli interventi previsti, sostenuti tramite le risorse stanziate dal Comune e al finanziamento ottenuto con il bando SEED PA, l’edificio vedrà un notevole miglioramento della classe energetica”.

Negli ultimi anni l’Amministrazione è già intervenuta sulla palazzina di via Agilulfo per dare avvio al percorso di efficientamento energetico che riguarda questo stabile costruito negli anni ’80: sono stati sostituiti i serramenti esterni e dei portoncini di accesso; inoltre sono state installate valvole termostatiche e un impianto centralizzato di produzione dell’acqua calda sanitaria.

“Con il progetto appena finanziato portiamo a compimento l’efficientamento complessivo dell’edificio, garantendo una riduzione di almeno il 35% del fabbisogno energetico – aggiunge Bottero.

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