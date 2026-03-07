Threads, la mostra bipersonale di Caterina Giglio e Lau Lana

Von Buren Contemporary è lieta di presentare Threads, mostra bipersonale che riunisce i lavori di Caterina Giglio e Lau_Lana.

Threads, che in inglese significa fili, si presenta come un titolo emblematico per la mostra; infatti, se le opere di Lau_Lana sono realizzate attraverso la tessitura di fili di lana, i quadri di Caterina Giglio sono composizioni intricate, simili a ragnatele colme di fili. La mostra, accostando i lavori delle due artiste, crea un ulteriore intreccio, intessendo un percorso in cui le due si incontrano, mettendo in luce affinità e differenze.

Le opere di Caterina Giglio, dalla potente impronta onirica, sono composte da vortici di figure fiabesche che racchiudono elementi naturali e architettonici, figure umane e non umane, dando vita a scenari ingarbugliati, sontuosi e poetici.

Le tele di Lau_Lana sono caratterizzate da una disposizione essenziale degli elementi, in cui i soggetti sono colti attraverso inquadrature quasi fotografiche, concentrandosi su gesti quotidiani, momenti di riflessione, o istanti privati.

Caterina Giglio, nata a Roma nel 1970, inizia il proprio percorso creativo negli anni del Liceo Artistico Sperimentale. La sua vitalità artistica è poliedrica: per undici anni lavora nell’ambito teatrale come attrice, costumista e scenografa. Parallelamente, si dedica al tema del riciclo creativo, trasformando oggetti vintage in opere uniche, come borse e arazzi; tra i suoi lavori più iconici, si distingue un arazzo di oltre tre metri, realizzato con cravatte anni ’60.

Negli ultimi anni sta esplorando le molteplici identità del disegno pittorico, usando in particolare lo schizzo a pennino su carta e altri supporti. Queste opere sono popolate da figure femminili potenti, simboli di sensualità, maternità, saggezza e accoglienza. È un mondo fluido e universale, fatto di forme corporee che si slanciano verso il cielo come alberi, fioriscono e si trasformano continuamente, all’interno di una danza matissiana.

Tra le mostre recente più significative di Giglio si ricordano la personale del 2025 presso Basile Contemporary e la retrospettiva ANImATAMeNTE, presentata nel 2024 a Palazzo Velli, Roma.

Lau_Lana è nata a Jesolo nel 1998 e inizialmente ha intrapreso studi nel settore della moda. La tecnica del ricamo, preziosamente tramandata da sua nonna, si è presto però trasformata in una vera e propria passione, fino a diventare oggi l’elemento distintivo della sua identità creativa.

Ispirata dalla località di mare in cui è cresciuta, l’artista ha iniziato a “dipingere” con un filo di lana sulla tela, ricreando scene ambientate in spiaggia in cui i colori, i motivi e la complessità dei costumi da bagno, delle sedie a sdraio e degli asciugamani dominano il quadro, creando racconti vividi e nostalgici. Il forte legame con il territorio e la particolare attenzione alle donne offrono a Lau_Lana un’ispirazione unica, permettendole di trasformare ciò che sembra artigianato in un’ arte insieme intima e potente.

THREADS

Con le opere di Caterina Giglio e Lau_Lana

Vernissage

Sabato 14 e domenica 15 marzo 2026 dalle 18:00 alle 21:00

A cura di Gianluca Marziani

la mostra resterà aperta fino al 7 aprile 2026

orari: martedì-sabato 11:00-13:30 e 16:00-19:30

Von Buren Contemporary

Via Giulia 13, 00186 Roma

