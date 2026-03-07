“Alibi. Dialoghi e narrazioni in giallo”, dal 20 al 22 marzo

A Perugia si accendono nuovamente i riflettori sul mondo del giallo, del mistero e della narrativa di inchiesta. Dal 20 al 22 marzo nel suggestivo scenario dell’Auditorium San Francesco al Prato torna la seconda edizione “Alibi. Dialoghi e narrazioni in giallo”.

Un festival promosso da Associazione Umbra della Canzone e della Musica d’Autore (Aucma) in collaborazione con Rai Umbria, MEA Concerti, Associazione Roompicapo, Jazz Around, Lettori Sottotraccia, Giallomania, TeamDev e con il patrocinio di Regione Umbria, Provincia di Perugia, Comune di Perugia, Comune di Corciano, Comune di Collazzone.

Il festival proporrà tre giorni di dialoghi, narrazioni e appuntamenti con grandi scrittori, giornalisti, registi, sceneggiatori, produttori e professionisti del settore investigativo e giudiziario. Un’esperienza immersiva attraverso letteratura, cinema e inchieste. Tanti i meeting con presentazione di libri, proiezioni, incontri con le scuole. Sotto i riflettori romanzi, serie tv, documentari.

Si inizia venerdì 20 marzo dalle ore 9 alle 12.30 con un incontro, rivolto agli alunni delle scuole superiori di II grado del territorio, sul disagio giovanile dal titolo “Generazione Z: fragilità o opportunità?”. Sono previsti gli interventi di: Don Maurizio Patriciello (parroco di Caivano), Franco Gabrielli (già Capo della Polizia di Stato), Livio Gigliuto (presidente Istituto Piepoli) in collegamento, Giusy Versace (senatrice della Repubblica e atleta paralimpica) in collegamento, Andrea Catizone (avvocato, esperta di diritto di famiglia, membro del Comitato Media e Minori), Anna Prospero (sorella di Andrea Prospero). A moderare, Claudia Conte (giornalista, portavoce Osservatorio nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile ONBD). L’iniziativa offrirà agli studenti l’opportunità di confrontarsi sui temi del disagio giovanile, analizzandone le possibili cause legate al contesto sociale, all’uso dei social media e alle fragilità personali e familiari. I contributi dei relatori favoriranno una riflessione consapevole sulla condizione giovanile e sulla ricerca di nuovi riferimenti per la crescita personale.

Sempre il 20 marzo (ore 21) andrà in scena lo spettacolo di Franco Bergoglio dal titolo “Crimini, misfatti & jazz. Le relazioni pericolose tra musica e romanzo giallo” In collaborazione con Jazzaround.

Sabato 21 marzo (ore 18) toccherà alla presentazione della serie Tv “Estranei” in collaborazione con Rai Fiction. A illustrarla saranno Leonardo Ferrara (capostruttura Rai Fiction), Andrea Valagussa (head writer) e Kelum Giordano (attore); modera Nicola Calocero Giannoni (scrittore e regista). A seguire (ore 21) “Casi Irrisolti”, con storie senza colpevoli che continuano a farci domande. Interverranno Giuseppe Rinaldi (giornalista), Chloé Pugnetti (Psicologa Forense, Police Nationale, Parigi), Marco Martinelli (divulgatore scientifico); modera Alvaro Fiorucci (giornalista e autore).

Domenica 22 marzo, Alibi si trasferisce a Corciano (ore 17) per una serie di incontri con l’autore: Luca Crovi dialoga con Umberto Berlenghini sull’opera di Agatha Christie, Gabriella Genisi dialoga con Nicola Calocero, Gianluca Zanella dialoga con Anna Maria Romano e Alvaro Fiorucci.

Ancora domenica 22 marzo “Giochi sul tema del giallo” a Perugia (ore 16.30, partenza dall’Auditorium San Francesco al Prato) per famiglie e gruppi, a cura di Roompicapo.

In serata (ore 21) sempre all’Auditorium San Francesco al Prato a Perugia per uno dei momenti più attesi di questa edizione: lo spettacolo “Io odio le favole” (unico evento a pagamento) di e con Carlo Lucarelli.

Aspettando Alibi, come anteprime, in cartellone anche proiezioni e incontri al cinema e corsi di scrittura creativa. Venerdì 6 marzo (ore 20.30) al Cinema Méliès di Perugia è atteso Edoardo Albinati con il film “La scuola cattolica” tratto dal suo omonimo romanzo, vincitore del Premio Strega 2016. La proiezione è preceduta da un dialogo di Albinati con Luigi Cimmino (professore universitario) e Giulia Falistocco (docente).

Venerdì 13 marzo (ore 20.30) si replica con un incontro su Agatha Christie a 50 anni dalla morte. Proiezione del film “Testimone d’accusa”, introdotto da Umberto Berlenghini e Francesca Goracci. Due appuntamenti in collaborazione con l’Associazione “Lettori sottotraccia”.

Al Palazzo Comunale di Collazzone, domenica 15 marzo (ore 17), incontro con l’autore Gaetano Savatteri a cura del gruppo di lettura “Giallomania”.

Quest’anno è in programma anche un corso di scrittura creativa “A proposito di noir”, workshop sul tema del giallo con Davide Longo, scrittore e docente Scuola Holden, che si terrà nella Sala Antico Mulino di Corciano nei giorni sabato 14 marzo (ore 10-13 / 14-17.30) e domenica 15 marzo (ore 9.30-13.30).

Il festival è realizzato grazie a sponsor tecnici come Fattoria Creativa, SPS Audio, SIS Group, Litoprint. Media partner: Rai – TGR – Radiophonica. Libreria partner: POPUP.

