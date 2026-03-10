10 C
MUSICA

Spirit de Milan: torna Spirit of Ireland, l’appuntamento atteso dagli amanti dell’Irlanda

By Tiziana Barbetta
Milano si prepara a tingersi di verde: allo Spirit de Milan con l’ottava edizione di SPIRIT OF IRELAND, il San Patrizio più irlandese della città.

Da venerdì 13 a domenica 15 marzo lo Spirit de Milan si trasformerà in un piccolo angolo dell’isola di smeraldo, tra musica dal vivo, danze, sapori autentici e l’immancabile brindisi che accompagna ogni vera festa di St. Patrick’s Day: may your glass be ever full!

Per tre giorni il locale di via Bovisasca ospiterà un ricco programma dedicato alla cultura irlandese: concerti, workshop di danze tradizionali, sessioni musicali, spettacoli dell’Accademia di ballo Gens d’Ys e lezioni di primi passi aperte a tutti, pensate sia per gli appassionati sia per chi vuole avvicinarsi per la prima volta a questa tradizione.

Non mancherà naturalmente la parte gastronomica, con prodotti e piatti tipici della tradizione irlandese, tra cui salmone e ostriche in arrivo direttamente dall’Irlanda, accompagnati da fiumi di Guinness.

Durante il weekend sarà inoltre possibile partecipare all’Irish brunch, che per la prima volta sarà proposto anche il sabato a partire dalle 12.30.

Sul palco saliranno due band direttamente dall’Irlanda, gli Seo Linn e i Tribesmen, affiancate da alcune delle migliori formazioni italiane specializzate in musica irish – come il concerto di Andrea Rock & The Rebel Poets che apre il festival venerdì sera –, per un fine settimana di festa, musica e danza che coinvolgerà il pubblico fino a notte fonda.

Durante le tre serate ci saranno anche le “incursioni teatrali” di Davide Lorenzo Palla di Tournée da Bar, che dal palco condurrà le serate insieme a Umberto Crespi, Presidente dell’Accademia di ballo Gens d’Ys.

Spirit of Ireland è pensato anche per le famiglie, con attività dedicate ai bambini e momenti di partecipazione aperti a tutti, nel segno della convivialità e dello spirito festoso tipico della tradizione irlandese.

Inoltre, sabato pomeriggio si potranno vedere le partite del Sei Nazioni di rugby (Irlanda – Inghilterra).

Tutte le informazioni e il programma completo sono disponibili su www.spiritofireland.it.

Venerdì 13 marzo

Biglietto d’ingresso 20€ con un drink (ridotto 15€ soci 2026 Spirit de Milan/Gens d’Ys)

Gratuito under 12

Non si prendono prenotazioni

19.30: Irish Food – apertura cucine

20.30: Lezione primi passi per adulti di Irish Dance con gli insegnanti dell’Accademia di ballo Gens d’Ys

22.00: Concerto Andrea Rock & The Rebel Poets

22.00: Concerto The Shamrock Band

23.30: Concerto Seo Linn (Irlanda)

01.30: Dj set con Alex Biasco

Sabato 14 marzo

Brunch 12.30 – 14.30 · Biglietto d’ingresso €15 con drink · prenotazione obbligatoria

Dalle 14.30 · Biglietto d’ingresso 20€ con un drink (ridotto 15€ soci 2026 Spirit de Milan/Gens d’Ys) · Gratuito under 12

Per pomeriggio e sera non si prendono prenotazioni.

12.30: Apertura porte per il brunch

14.30: Workshop danze irlandesi per bambini con gli insegnanti dell’Accademia di ballo Gens d’Ys

15.00: Irish Food – apertura cucine

15.00: Attività per bambini (rugby, disegno)

15.30: Lezione primi passi per adulti di Irish Dance con gli insegnanti dell’Accademia di ballo Gens d’Ys

17.30: Concerto Duilleoga

19.00: Lezione primi passi per adulti di Irish Dance con gli insegnanti dell’Accademia di ballo Gens d’Ys

21.00: Gens d’Ys Irish Dance Show

21.00: Concerto Trip to Dipsey

22.30: Concerto Tribesmen (Irlanda)

23.00: Concerto Irish Puffin

00.30: Concerto Seo Linn (Irlanda)

Domenica 15 marzo

Brunch 12:30–14:30 · Biglietto d’ingresso €15 con drink · prenotazione obbligatoria

Dalle 14:30 · Biglietto d’ingresso 20€ con un drink (ridotto 15€ soci 2026 Spirit de Milan/Gens d’Ys) · Gratuito under 12

Per pomeriggio e sera non si prendono prenotazioni.

12.30: Apertura porte per il brunch

13.00: Concerto The Keltaholics

14.00: Workshop danze irlandesi per bambini con gli insegnanti dell’Accademia di ballo Gens d’Ys

15.00: Irish Food – apertura cucine

15.00: Attività per bambini (rugby, disegno)

15.00: Lezione primi passi per adulti di Irish Dance con gli insegnanti dell’Accademia di ballo Gens d’Ys

16.00: Pub Quiz a cura dell’Irish Club of Milan

16.00: Concerto Treise

18.00: Concerto Tribesmen (Irlanda)

21.00: Concerto Keily’s Folk

Articoli

