Nuovo appuntamento all’ STM Studio, la nuova sala del TAM Teatro Arcimboldi, dal 19 marzo al 19 aprile 2026 con L’Attimo Fuggente , trasposizione teatrale della celebre pellicola premio Oscar®.

Proprio mentre nei prossimi giorni si svolgerà la cerimonia degli Oscar 2026, il teatro rende omaggio a uno dei film più amati e influenti della storia del cinema.

Prodotto da STM Live, Show Bees e Fattore K, L’attimo fuggente arriva in teatro come un omaggio potente e contemporaneo a uno dei racconti più iconici del cinema moderno.

Tratto dall’omonimo film del 1989, diretto da Peter Weir e scritto da Tom Schulman, L’attimo fuggente è diventato un vero e proprio cult della cultura contemporanea.

Il film, interpretato da Robin Williams nel ruolo dell’indimenticabile Professor John Keating, ha conquistato pubblico e critica in tutto il mondo, vincendo l’Oscar® per la Migliore Sceneggiatura Originale e ottenendo numerose candidature ai principali premi internazionali.

www.teatroarcimboldi.it

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia