CULTURA

STM Studio Teatro Arcimboldi: “L’attimo Fuggente”, dal dal 19 marzo 2026

Nuovo appuntamento all’STM Studio, la nuova sala del TAM Teatro Arcimboldi, dal 19 marzo al 19 aprile 2026 con L’Attimo Fuggente, trasposizione teatrale della celebre pellicola premio Oscar®.

Proprio mentre nei prossimi giorni si svolgerà la cerimonia degli Oscar 2026, il teatro rende omaggio a uno dei film più amati e influenti della storia del cinema.

Prodotto da STM Live, Show Bees e Fattore K, L’attimo fuggente arriva in teatro come un omaggio potente e contemporaneo a uno dei racconti più iconici del cinema moderno.

Tratto dall’omonimo film del 1989, diretto da Peter Weir e scritto da Tom Schulman, L’attimo fuggente è diventato un vero e proprio cult della cultura contemporanea.

Il film, interpretato da Robin Williams nel ruolo dell’indimenticabile Professor John Keating, ha conquistato pubblico e critica in tutto il mondo, vincendo l’Oscar® per la Migliore Sceneggiatura Originale e ottenendo numerose candidature ai principali premi internazionali.

