A vent’anni dall’assassinio di Anna Politkovskaja, uccisa a Mosca il 7 ottobre 2006, arriva domani mercoledì 11 marzo 2026 in prima serata su NOVE e in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare “IO, VLADIMIR – STEFANO MASSINI RACCONTA PUTIN”, un evento televisivo di e con Stefano Massini – per la prima volta su NOVE – che trasporta lo spettatore in un inedito e coinvolgente racconto in prima persona di Vladimir Putin.

Un’autobiografia immaginaria ricostruita su eventi realmente accaduti – molti raccontati dallo stesso Putin – che punteggiano una vita dominata da una feroce autodisciplina, da una vera passione per i servizi segreti e da un’ossessione per il controllo, per la forza e per la manipolazione, che hanno gradualmente “costruito” l’uomo e il politico.

Dall’infanzia affamata a Leningrado fino al giorno della presa del potere come Presidente della Federazione Russa, Massini porta sullo schermo i momenti cruciali ed intimi della vita di Putin, che hanno contribuito a trasformare Vladimir, un bambino esile cresciuto in un contesto di estrema violenza, in uno degli uomini più potenti e influenti del mondo.

Il format inaugura il ciclo di NOVE dedicato alla Storia contemporanea raccontata da grandi firme della cultura italiana, che proseguirà con “Le emozioni che abbiamo vissuto – Gli anni Sessanta, quando tutto sembrava possibile” di e con Walter Veltroni (in onda mercoledì 18 marzo); “Anni Settanta – Terrore e diritti” di e con Mario Calabresi, Benedetta Tobagi, Sara Poma (in onda 25 marzo); “Gli ultimi giorni dell’umanità” con Massimo Cacciari (in onda prossimamente).

