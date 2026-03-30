Sayf annuncia il suo “Santissimo Tour Estivo”

Dopo il primo disco d’oro della sua carriera con il brano portato al Festival di Sanremo “TU MI PIACI TANTO” (A. Viacava – L. Di Blasi – G. De Lauri), l’annuncio delle date nei club e il SOLD OUT della data di mercoledì 21 ottobre all’Alcatraz di Milano, SAYF annuncia gli appuntamenti del suo SANTISSIMO TOUR ESTIVO.
I biglietti sono disponibili in prevendita su www.livenation.it.
RDSNEXT è media partner ufficiale del Santissimo Tour di Sayf.
Queste le date del “SANTISSIMO TOUR ESTIVO”:
20 giugno – BOLOGNA I OLTRE Festival
16 luglio – ASSISI (PG) I Assisi Summer Festival
31 luglio – BARI I Sottosopra Fest
6 agosto – LIGNANO SABBIADORO (UD) I Arena Alpe Adria
15 agosto – OLBIA (SS) I Red Valley Festival
28 agosto – MONTESILVANO (PE) I Marea Festival
4 settembre – EMPOLI (FI) I Beat Festival
5 settembre – TRENTO I Trento Live Fest
Dal palco di Sanremo a quello del suo Santissimo Tour Estivo, Sayf porterà con sé un senso di vicinanza e autenticità che rende ogni esibizione un incontro diretto e sincero con chi ascolta.
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