Forestazione urbana della Città metropolitana di Milano: partono i cantieri aperti. Sabato 28 marzo 2026, alle 16, si comincia da Basiano, nell’ambito del progetto finanziato dal PNRR M2C4I3.1 “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano”.
Appuntamento in via delle Industrie (SP245) all’altezza dell’azienda Codognotto (la strada è parallela all’autostrada A4 Milano-Torino; a fianco dell’area c’è un ampio parcheggio).
Il secondo appuntamento sarà a Cambiago sabato 11 aprile, alle 16, al cantiere di Strada Provinciale SP245 – via delle Industrie (sistema produttivo lungo l’Autostrada A4 Torino-Trieste).
Infine cantiere aperto a Pozzo D’Adda sabato 23 maggio alle 16, in via Roma, nella frazione Bettola.
Scopri di più sul sito, dove puoi trovare anche la mappa degli interventi di forestazione: https://www.cittametropolitana.mi.it/PNRR/Forestazione/index.html
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