Dopo il successo al Festival di Sanremo 2026 con il brano presentato insieme a Fedez “Male Necessario” e l’uscita il 6 marzo del suo ultimo progetto discografico “Perfetto Imperfetto” (Momy Records, Concerto / BMG), MARCO MASINI torna ad emozionare il suo pubblico dal vivo con “MARCO MASINI – LIVE 2026”.
Alle 5 date evento di novembre nei grandi spazi dei palasport – il 3 novembre all’Unipol Forum di MILANO, il 4 novembre al Nelson Mandela Forum di FIRENZE, il 7 novembre al Kioene Arena di PADOVA, il 13 novembre al Palazzo dello Sport di ROMA e il 14 novembre al Pala Partenope di NAPOLI – si sono aggiunti nuovi concerti outdoor in tutta Italia al via da fine giugno.
Sei nuovi appuntamenti estivi arricchiscono il tour: il 30 giugno alla Cittadella di ALESSANDRIA, il 2 luglio in Piazza Duomo a PISTOIA, il 10 luglio in Piazza Garibaldi a CERVIA (RAVENNA), il 17 luglio al Palazzo Farnese di PIACENZA, il 23 luglio al Castello Carrarese di ESTE (PADOVA) e il 1° agosto alla Fortezza Vecchia di SIENA.
I biglietti per queste le 6 nuove date sono disponibili in esclusiva in prevendita su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali
(per info www.friendsandpartners.it).
Queste le date del tour “MARCO MASINI – LIVE 2026”, prodotte e organizzate da Friends & Partners, Momy Records e Concerto Music:
ESTATE
30 giugno – ALESSANDRIA, CITTADELLA DI ALESSANDRIA, SAN GIORGIO FESTIVAL – NUOVA DATA
2 luglio – PISTOIA, PIAZZA DUOMO, PISTOIA BLUES – NUOVA DATA
10 luglio – CERVIA (RA), PIAZZA GARIBALDI – NUOVA DATA
13 luglio – RIVIGNANO (UD), PIAZZA NUOVA AGORÀ
14 luglio – VILLAFRANCA (VR), CASTELLO SCALIGERO, VILLAFRANCA FESTIVAL 2026
16 luglio – BERGAMO, ARENA FIERA
17 luglio – PIACENZA, PALAZZO FARNESE, PIACENZA SUMMER CULT –– NUOVA DATA
23 luglio – ESTE (PD), CASTELLO CARRARESE, ESTE MUSIC FESTIVAL –– NUOVA DATA
1° agosto – SIENA, FORTEZZA VECCHIA – NUOVA DATA
5 agosto – PESCARA, PORTO TURISTICO, ZOO MUSIC FEST
7 agosto – SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR), FORUM EVENTI
8 agosto – CASTELLANA GROTTE (BA), LARGO PORTA GRANDE, PIAZZE D’ESTATE
16 agosto – CASTELNUOVO GARFAGNANA (LU), FORTEZZA, MONT’ALFONSO SOTTO LE STELLE
19 agosto – ALGHERO (SS), ANFITEATRO IVAN GRAZIANI, ALGUER SUMMER FESTIVAL
28 agosto – MESSINA, ARENA CAPO PELORO (EX SEA FLIGHT), CAPO PELORO SUMMER FEST
29 agosto – ZAFFERANA ETNEA (CT), ANFITEATRO FALCONE E BORSELLINO, ETNA IN SCENA
PALASPORT
3 novembre – MILANO, UNIPOL FORUM
4 novembre – FIRENZE, NELSON MANDELA FORUM
7 novembre – PADOVA, KIOENE ARENA
13 novembre – ROMA, PALAZZO DELLO SPORT
14 novembre – NAPOLI, PALA PARTENOPE
Birindelli Auto è automotive partner del tour.
Altri articoli di musica su Dietro la Notizia