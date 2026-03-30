17.3 C
Milano
lunedì, Marzo 30, 2026
HomeMUSICA
MUSICA

Marco Masini – Live 2026: si aggiungono 6 date ai concerti outdoor estivi

Tiziana Barbetta
Dopo il successo al Festival di Sanremo 2026 con il brano presentato insieme a Fedez “Male Necessario” e l’uscita il 6 marzo del suo ultimo progetto discografico “Perfetto Imperfetto” (Momy Records, Concerto / BMG), MARCO MASINI torna ad emozionare il suo pubblico dal vivo con “MARCO MASINI – LIVE 2026”.

Alle 5 date evento di novembre nei grandi spazi dei palasport – il 3 novembre all’Unipol Forum di MILANO, il 4 novembre al Nelson Mandela Forum di FIRENZE, il 7 novembre al Kioene Arena di PADOVA, il 13 novembre al Palazzo dello Sport di ROMA e il 14 novembre al Pala Partenope di NAPOLI – si sono aggiunti nuovi concerti outdoor in tutta Italia al via da fine giugno.

Sei nuovi appuntamenti estivi arricchiscono il tour: il 30 giugno alla Cittadella di ALESSANDRIA, il 2 luglio in Piazza Duomo a PISTOIA, il 10 luglio in Piazza Garibaldi a CERVIA (RAVENNA), il 17 luglio al Palazzo Farnese di PIACENZA, il 23 luglio al Castello Carrarese di ESTE (PADOVA) e il 1° agosto alla Fortezza Vecchia di SIENA.

I biglietti per queste le 6 nuove date sono disponibili in esclusiva in prevendita su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali

(per info www.friendsandpartners.it).

Queste le date del tourMARCO MASINI – LIVE 2026”, prodotte e organizzate da Friends & Partners, Momy Records e Concerto Music:

 ESTATE

 30 giugno ALESSANDRIA, CITTADELLA DI ALESSANDRIA, SAN GIORGIO FESTIVAL NUOVA DATA

2 luglio PISTOIA, PIAZZA DUOMO, PISTOIA BLUES NUOVA DATA

10 luglio CERVIA (RA), PIAZZA GARIBALDI NUOVA DATA

13 luglio RIVIGNANO (UD), PIAZZA NUOVA AGORÀ

14 luglio VILLAFRANCA (VR), CASTELLO SCALIGERO, VILLAFRANCA FESTIVAL 2026

16 luglio BERGAMO, ARENA FIERA

17 luglioPIACENZA, PALAZZO FARNESE, PIACENZA SUMMER CULT NUOVA DATA

23 luglioESTE (PD), CASTELLO CARRARESE, ESTE MUSIC FESTIVAL NUOVA DATA

1° agostoSIENA, FORTEZZA VECCHIA NUOVA DATA

5 agosto PESCARA, PORTO TURISTICO, ZOO MUSIC FEST

7 agosto SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR), FORUM EVENTI

 8 agosto CASTELLANA GROTTE (BA), LARGO PORTA GRANDE, PIAZZE D’ESTATE

16 agosto CASTELNUOVO GARFAGNANA (LU), FORTEZZA, MONT’ALFONSO SOTTO LE STELLE

19 agosto ALGHERO (SS), ANFITEATRO IVAN GRAZIANI, ALGUER SUMMER FESTIVAL

28 agosto MESSINA, ARENA CAPO PELORO (EX SEA FLIGHT), CAPO PELORO SUMMER FEST

29 agosto ZAFFERANA ETNEA (CT), ANFITEATRO FALCONE E BORSELLINO, ETNA IN SCENA


PALASPORT

3 novembre MILANO, UNIPOL FORUM

4 novembre FIRENZE, NELSON MANDELA FORUM

7 novembre PADOVA, KIOENE ARENA

13 novembre ROMA, PALAZZO DELLO SPORT

14 novembre NAPOLI, PALA PARTENOPE

Birindelli Auto è automotive partner del tour.

www.marcomasini.it

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
Sayf annuncia il suo “Santissimo Tour Estivo”
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy