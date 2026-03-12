13.8 C
CULTURA

Edizioni Curci e Primi Anni: nuova partnership editoriale

By Tiziana Barbetta
EDIZIONI CURCI e PRIMI ANNI, la società fondata da Paolo e Giovanni Antonacci, annunciano l’inizio di una nuova partnership editoriale.

Edizioni Curci accoglie Paolo Antonacci e gli autori di Primi Anni, per sostenere la crescita delle attuali e future generazioni di autori nel panorama musicale italiano.

All’interno di Primi Anni, Giovanni Antonacci – CEO e A&R Director – collaborerà con il team A&R di Edizioni Curci nello scouting, nello sviluppo degli autori e nella costruzione di nuovi percorsi artistici.

«Questo accordo segna un ulteriore step di sviluppo creativo e progettuale per Edizioni Curciaffermano ALFREDO e GUENDALINA GRAMITTO RICCI, con l’ambizione di accompagnare la crescita di una nuova generazione di autori e contribuire alla costruzione della musica di oggi e di domani».

«Sono estremamente felice di tornare a casa, dove tutto è iniziatodichiara PAOLO ANTONACCIRitrovare Alfredo, Claudia e tutto il loro team è bellissimo e poterlo fare insieme a mio fratello rende questo momento storico per tutti noi».

www.edizionicurci.it

