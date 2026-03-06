14.6 C
Milano
venerdì, Marzo 6, 2026
Iran, Patuanelli, vicepresidente Movimento 5S a Radio 24

Iran – Patuanelli, vicepresidente Movimento 5 Stelle, a 24 Mattino su Radio 24: No a guerre per il petrolio 

Oggi sentiremo le comunicazioni dei ministri Tajani e Crosetto, poi ovviamente sulla base delle informazioni che avremo decideremo quale sarà la nostra posizione. Io credo che il primo elemento da mettere sul campo sia lo spostare sul piano negoziale la gestione di ogni conflitto.

Oggettivamente non si è capito esattamente qual è stata la goccia che ha scatenato l’attacco americano. Ricordo che a giugno dell’anno scorso ci furono dodici giorni di bombardamenti di aree dove si stava realizzando, secondo fonti americane, la bomba nucleare iraniana e si disse che per i prossimi trent’anni l’Iran non avrebbe più avuto la bomba atomica.

Quindi è del tutto evidente che le motivazioni sono altre e riteniamo che non si possano fare guerre per la gestione del petrolio. Lo ha detto Stefano Patuanelli, senatore e vicepresidente del Movimento 5 Stelle, a 24 Mattino su Radio 24.

