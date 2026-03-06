Novate: la paura non ci fa paura, incontro con Paola Barbato

Giovedì 12 marzo alle ore 17.00 alla biblioteca scolastica della scuola elementare Don Milani di via Baranzate.

Paola Barbato è una nota sceneggiatrice di fumetti e scrittrice italiana, celebre soprattutto per il suo lavoro su Dylan Dog. Affermata autrice thriller, ha vinto il Premio Scerbanenco nel 2008 con il romanzo Mani nude.