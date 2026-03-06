Novate: la paura non ci fa paura, incontro con Paola Barbato

Giovedì 12 marzo alle ore 17.00 alla biblioteca scolastica della scuola elementare Don Milani di via Baranzate.
Koinè coop sociale invita tutti a partecipare all’incontro con l’autrice Paola Barbato, grazie al progetto TO-GET-THERE in collaborazione con l’Ass. GENITORIeSCUOLA dell’istituto Comprensivo Don Milani, realizzato con fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese.
Paola Barbato è una nota sceneggiatrice di fumetti e scrittrice italiana, celebre soprattutto per il suo lavoro su Dylan Dog. Affermata autrice thriller, ha vinto il Premio Scerbanenco nel 2008 con il romanzo Mani nude.
