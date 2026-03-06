Tornano con nuove ricette Angelo Roccavilla e Angelica Pizzuti

“L’ANGELO DI CASA” con ANGELO ROCCAVILLA

NUOVA STAGIONE, da venerdì 6 marzo alle 22:00

Angelo Roccavilla, chef e ristoratore di successo, ha reso il suo ristorante “L’Angolo di Casa” uno dei piu importanti di Milano, non solo per la cucina ma anche per l’atmosfera unica che si respira: un luogo dove ogni dettaglio è pensato per accogliere e far sentire gli ospiti a casa, perché oltre i piatti è l’esperienza a fare la differenza.

Dopo anni dedicati al suo ristorante, oggi Angelo ci apre le porte di casa, condividendo i sapori e le tradizioni che hanno ispirato la sua carriera. In questa nuova stagione, lo Chef preparerà ricette ispirate alle sue esperienze e alle storie della sua famiglia, svelando segreti che fanno la differenza; al suo fianco, in alcune puntate, ci sarà anche la moglie Petra, che darà un tocco di familiarità e leggerezza, rendendo le cucinate ancora più coinvolgenti. Perché la cucina è tecnica, ma soprattutto emozione, condivisione e amore.

“L’Angelo di casa” è prodotto da OIA – One is all per Warner Bros. Discovery.

“LA CUCINA DI ANGELICA” con ANGELICA PIZZUTI

NUOVA STAGIONE, da sabato 7 marzo alle 17:55

Angelica Pizzuti ha sempre amato cucinare. Sin da bambina, la cucina è stata il suo rifugio: il luogo in cui si sente davvero sé stessa. Mettersi ai fornelli, per lei, non è mai stato un dovere, ma un piacere: un modo per prendersi cura degli altri e condividere momenti speciali con chi ama. In questa nuova stagione, con il suo sorriso contagioso e la sua energia, Angelica ci guiderà attraverso ricette semplici e genuine, spiegate con la passione di chi vive la cucina come un gesto d’amore, da condividere con e insieme agli altri.

Ad accompagnarla tra i fornelli ci sarà il suo grande amico Vito Mansueto, pugliese trapiantato a Milano per lavoro ma rimasto fiero delle sue origini e degli ingredienti della sua terra. Niente trucchi complicati né regole rigide: con Angelica cucinare è un momento di gioia, da vivere con leggerezza e divertimento. Perché, come dice sempre lei: “La cucina non è sacrificio… è felicità!”

“La cucina di Angelica” è prodotto da Addictive Ideas per Warner Bros. Discovery.

FOOD NETWORK è visibile al Canale 33 del Digitale Terrestre, Tivùsat Canale 33. Le puntate saranno disponibili in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare

