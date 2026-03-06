Heartman annuncia il nuovo singolo “Baddie” feat. Maury North, disponibile su tutte le principali piattaforme digitali da venerdì 6 marzo. Il brano anticipa l’album “Più che solido” in uscita venerdì 13 marzo.

Dopo essere stato acclamato da importanti artisti del panorama musicale italiano e dopo il successo ottenuto con l’EP “Boys don’t cry” e i brani “Glow Up” e “19”, Heartman torna con un nuovo singolo inedito che anticipa il suo prossimo album.

“Baddie” è un pezzo dall’atmosfera onirica dedicato a una figura femminile iconica e inafferrabile. Il brano è caratterizzato da un sound energico con bassi distorti che si uniscono ai suoni della trap, dando vita a un pezzo notturno e carico di carisma. Ad impreziosire la canzone, le rime taglienti e distese del rapper Maury North che spezzano il ritmo e trasportano l’ascoltatore all’interno del brano.

Con “Baddie”, prodotto da Lie O’Neill, Heartman vuole aprire un nuovo capitolo della sua carriera, esplorando sonorità più sperimentali e ipnotiche e anticipa “Più che solido” il suo prossimo progetto discografico in uscita venerdì 13 marzo.

