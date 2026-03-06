14.6 C
Milano
venerdì, Marzo 6, 2026
HomeMUSICA
MUSICA

Heartman annuncia il nuovo singolo “Baddie” feat. Maury North

Davide Falco
By Davide Falco
0
69
heartman
heartman

Heartman annuncia il nuovo singolo “Baddie” feat. Maury North, disponibile su tutte le principali piattaforme digitali da venerdì 6 marzo. Il brano anticipa l’album “Più che solido” in uscita venerdì 13 marzo.

Dopo essere stato acclamato da importanti artisti del panorama musicale italiano e dopo il successo ottenuto con l’EP “Boys don’t cry” e i brani “Glow Up” e “19”, Heartman torna con un nuovo singolo inedito che anticipa il suo prossimo album.

“Baddie” è un pezzo dall’atmosfera onirica dedicato a una figura femminile iconica e inafferrabile. Il brano è caratterizzato da un sound energico con bassi distorti che si uniscono ai suoni della trap, dando vita a un pezzo notturno e carico di carisma. Ad impreziosire la canzone, le rime taglienti e distese del rapper Maury North che spezzano il ritmo e trasportano l’ascoltatore all’interno del brano.

Con “Baddie”, prodotto da Lie O’Neill, Heartman vuole aprire un nuovo capitolo della sua carriera, esplorando sonorità più sperimentali e ipnotiche e anticipa “Più che solido” il suo prossimo progetto discografico in uscita venerdì 13 marzo.

HEARTMAN Instagram  – Spotify  – YouTube 

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia

Davide_Falco
Davide Falco

Articolo precedente
Il Comune di Rho presente alla fiera “Fa’ la cosa giusta!”
Articolo successivo
Novate: la paura non ci fa paura, incontro con Paola Barbato
Davide Falco
Davide Falco

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy